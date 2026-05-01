Logo
Large banner

Super El Ninjo prijeti Evropi, ovi dijelovi najviše na udaru

Autor:

ATV
01.05.2026 14:44

Komentari:

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо
Foto: Severe Weather Europe

Ulazak u ljeto 2026. obilježen je naglim i značajnim promjenama u okeanima i atmosferi, a najnoviji podaci potvrđuju ubrzan razvoj fenomena El Ninjo.

On bi do druge polovine godine mogao da dostigne fazu takozvanog "Super El Ninja".

Iako je riječ o globalnom klimatskom obrascu, njegove posljedice već se naziru i u Evropi.

Ključnu ulogu u ovom procesu ima snažan okeanski Kelvinov talas koji je posljednjih sedmica znatno ojačao i podstakao prelaz iz višegodišnjeg uticaja La Ninje u toplu fazu El Ninja.

Time se mijenja i globalna cirkulacija atmosfere, što će se odraziti i na vremenske prilike u Evropi tokom ljeta.

Prema najnovijim dugoročnim prognozama modela ECMVF i UKMO, Evropa bi u leto 2026. mogla imati temperature iznad prosjeka na većem dijelu kontinenta.

Najizraženiji porast temperatura očekuje se od južne prema centralnoj i sjevernoj Evropi, što je povezano s dotokom toplijeg vazduha sa juga zbog područja niskog pritiska zapadno od Evrope.

Istovremeno, prognoze ukazuju na neujednačen raspored padavina.

Veće količine kiše očekuju se u južnim, jugoistočnim i delom sjevernim delovima Evrope, dok bi centralni i sjeverozapadni delovi kontinenta mogli imati manje padavina od prosjeka.

Upravo kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava rizik od suše, a posebno u centralnoj Evropi, piše "Severe Veder".

Sličan obrazac potvrđuju i oba glavna prognostička modela. UKMO takođe predviđa jači južni dotok vazduha prema Evropi, što dodatno podiže temperature, dok raspored padavina ostaje podijeljen – više kiše na jugu i sjeveru, a manje u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta.

Analize ranijih jakih El Ninjo fenomena pokazuju da takvi uslovi često donose toplija ljeta u velikom dijelu Evrope, uz promijenjene obrasce padavina.

Iako se svaki događaj razlikuje, aktuelne prognoze upućuju na sličan razvoj situacije i ovog ljeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

El Ninjo

Godzila El Ninjo

Super El Ninjo

Vrijeme

dugoročna vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

15

13

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

15

04

Vatra progutala štalu kod Gacka

14

58

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

14

57

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

14

54

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner