Super El Ninjo prijeti Evropi, ovi dijelovi najviše na udaru

Ulazak u ljeto 2026. obilježen je naglim i značajnim promjenama u okeanima i atmosferi, a najnoviji podaci potvrđuju ubrzan razvoj fenomena El Ninjo.
On bi do druge polovine godine mogao da dostigne fazu takozvanog "Super El Ninja".
Iako je riječ o globalnom klimatskom obrascu, njegove posljedice već se naziru i u Evropi.
Ključnu ulogu u ovom procesu ima snažan okeanski Kelvinov talas koji je posljednjih sedmica znatno ojačao i podstakao prelaz iz višegodišnjeg uticaja La Ninje u toplu fazu El Ninja.
Time se mijenja i globalna cirkulacija atmosfere, što će se odraziti i na vremenske prilike u Evropi tokom ljeta.
Prema najnovijim dugoročnim prognozama modela ECMVF i UKMO, Evropa bi u leto 2026. mogla imati temperature iznad prosjeka na većem dijelu kontinenta.
Najizraženiji porast temperatura očekuje se od južne prema centralnoj i sjevernoj Evropi, što je povezano s dotokom toplijeg vazduha sa juga zbog područja niskog pritiska zapadno od Evrope.
Istovremeno, prognoze ukazuju na neujednačen raspored padavina.
Veće količine kiše očekuju se u južnim, jugoistočnim i delom sjevernim delovima Evrope, dok bi centralni i sjeverozapadni delovi kontinenta mogli imati manje padavina od prosjeka.
Upravo kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava rizik od suše, a posebno u centralnoj Evropi, piše "Severe Veder".
Sličan obrazac potvrđuju i oba glavna prognostička modela. UKMO takođe predviđa jači južni dotok vazduha prema Evropi, što dodatno podiže temperature, dok raspored padavina ostaje podijeljen – više kiše na jugu i sjeveru, a manje u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta.
Analize ranijih jakih El Ninjo fenomena pokazuju da takvi uslovi često donose toplija ljeta u velikom dijelu Evrope, uz promijenjene obrasce padavina.
Iako se svaki događaj razlikuje, aktuelne prognoze upućuju na sličan razvoj situacije i ovog ljeta.
