Pljačka banke u Americi: Ubijeno dvoje zaposlenih

U oružanoj pljački banke u američkoj saveznoj državi Kentaki ubijeno je dvoje zaposlenih, a u toku je potraga za osumnjičenim, saopštile su vlasti.

"Muškarac obučen u sivo-bijeli duks sa kapuljačom, koji je imao rukavice i masku ušao je u filijalu Američke banke u gradu Berija i pucao na dvoje zaposlenih, jednu ženu i jednog muškarca", rekao je portparol policije Kentakija Skoti Penington za "Asošijejted pres".

Penington je naglasio da policija trenutno ima određene tragove i čini sve što je u njenoj moći da počinioca privede pravdi.

Prema njegovim riječima, pripadnici policije obilaze kuće u potrazi za informacijama i snimcima nadzornih kamera, a u potragu su uključeni i helikopteri, dronovi i psi tragači.

Srbija Preminuo Miodrag kojeg je komšija brutalno pretukao

U akciji učestvuju lokalna i državna policija, Federalni istražni biro /FBI/ i druge savezne agencije.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni pobjegao vozilom, pješice ili ga je neko odvezao niti da li je iz banke odnio novac ili druge vrijednosti.