Pljačka banke u Americi: Ubijeno dvoje zaposlenih

01.05.2026 12:30

U oružanoj pljački banke u američkoj saveznoj državi Kentaki ubijeno je dvoje zaposlenih, a u toku je potraga za osumnjičenim, saopštile su vlasti.

"Muškarac obučen u sivo-bijeli duks sa kapuljačom, koji je imao rukavice i masku ušao je u filijalu Američke banke u gradu Berija i pucao na dvoje zaposlenih, jednu ženu i jednog muškarca", rekao je portparol policije Kentakija Skoti Penington za "Asošijejted pres".

Penington je naglasio da policija trenutno ima određene tragove i čini sve što je u njenoj moći da počinioca privede pravdi.

Prema njegovim riječima, pripadnici policije obilaze kuće u potrazi za informacijama i snimcima nadzornih kamera, a u potragu su uključeni i helikopteri, dronovi i psi tragači.

Hitna pomoć

Srbija

Preminuo Miodrag kojeg je komšija brutalno pretukao

U akciji učestvuju lokalna i državna policija, Federalni istražni biro /FBI/ i druge savezne agencije.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni pobjegao vozilom, pješice ili ga je neko odvezao niti da li je iz banke odnio novac ili druge vrijednosti.

Više iz rubrike

Пуцњава у ресторану пуном туриста у Италији: Има страдалих

Svijet

Pucnjava u restoranu punom turista u Italiji: Ima stradalih

4 h

0
Ватрогасци, пожар

Svijet

Oko 3.500 ljudi u Italiji evakuisano zbog šumskih požara

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

U Švajcarskoj uhapšen Crnogorac sa Interpolove potjernice

4 h

0
Двоје запослених убијено у пљачки банке

Svijet

Dvoje zaposlenih ubijeno u pljački banke

5 h

0

