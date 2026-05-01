U Švajcarskoj uhapšen Crnogorac sa Interpolove potjernice

Kako se navodi u saopštenju policije, crnogorski državljanin P. Ć. juče je uhvaćen i lišen slobode.

"Slobode je lišen P.Ć. (32) sa Cetinja, državljanin Crne Gore koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora izrečene od strane Osnovnog suda u Bijelom Polju. On je osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela falsifikovanje isprave", ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Švajcarske u cilju realizacije njegove ekstradicije.

