U Švajcarskoj uhapšen Crnogorac sa Interpolove potjernice

U Švajcarskoj je uhapšen crnogorski državljanin kojeg potražuje NCB Interpol Podgorica.
Kako se navodi u saopštenju policije, crnogorski državljanin P. Ć. juče je uhvaćen i lišen slobode.
"Slobode je lišen P.Ć. (32) sa Cetinja, državljanin Crne Gore koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora izrečene od strane Osnovnog suda u Bijelom Polju. On je osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela falsifikovanje isprave", ističe se u saopštenju.
Kako se navodi, slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Švajcarske u cilju realizacije njegove ekstradicije.
