Logo
Large banner

Dvoje zaposlenih ubijeno u pljački banke

Autor:

ATV
01.05.2026 10:08

Komentari:

0
Foto: pexels

U oružanoj pljački banke u američkoj saveznoj državi Kentaki ubijeno je dvoje zaposlenih, a u toku je potraga za osumnjičenim, saopštile su vlasti.

"Muškarac obučen u sivo-bijeli duks sa kapuljačom, koji je imao rukavice i masku ušao je u filijalu Američke banke u gradu Berija i pucao na dvoje zaposlenih, jednu ženu i jednog muškarca", rekao je portparol policije Kentakija Skoti Penington za "Asošijejted pres".

Penington je naglasio da policija trenutno ima određene tragove i čini sve što je u njenoj moći da počinioca privede pravdi.

Prema njegovim riječima, pripadnici policije obilaze kuće u potrazi za informacijama i snimcima nadzornih kamera, a u potragu su uključeni i helikopteri, dronovi i psi tragači.

U akciji učestvuju lokalna i državna policija, Federalni istražni biro /FBI/ i druge savezne agencije.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni pobjegao vozilom, pješice ili ga je neko odvezao niti da li je iz banke odnio novac ili druge vrijednosti.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

banka

Pljačka

pljačka banke

Policija

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Small banner