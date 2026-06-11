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Pokrenut još jedan sudski postupak protiv Kecmanovića

Autor:

ATV
11.06.2026 12:09

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Покренут још један судски поступак против Кецмановића
Foto: Tanjug/AP

U Višem sudu u Beogradu pokrenut je još jedan parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloljetnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, i teško ranio još šestoro.

Tužbu je 6. maja protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, kao i osnovne škole u kojoj se masakr dogodio podnijela maloljetna učenica koja je kobnog dana bila ranjena. U njoj se, kako saznaje Kurir, zahtjeva naknada nematerijalne štete za pretrpljenje duševne bolove i zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, strah i bolove usred naruženosti.

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Podsjetimo, ovo je šesti po redu parnični postupak protiv Kecmanovića. Viši sud u Beogradu je prvostepeno već okončao parnice koje su protiv njih podnijeli članovi porodica ubijenih, njih 27, zatim postupka koji su članovi porodice Dukić čija je ćerka ubijena u ovom zločinu, kao i postupke koje su pokrenuli ranjeni dječaci i njihovi roditelji i ranjenja nastavnica istorije.

Presudama koje su do sada donijete, Kecmanovići i škola obavezni su da oštećenima plate više od 411 miliona dinara.

U Višem sudu u Beogradu, takođe, iznošenjem završnih riječi juče je okončan i krivični postupak koji je vođen protiv Vladimira i Miljane Kecmanović i izricanje presude zakazano je za 18. jun.

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Glavni tužilašc Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović juče je u završnoj riječi od suda zatražio da ih osudi na makisimalne kazne, navodeći da tužilaštvo smatra da je njihova krivica dokazana i da ne postoje olakšavajuće okolnosti. Za Vladimira Kecmanovića za krivična djela zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti predložio je kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a Miljanu Kecmanović za krivično djelo zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica takođe maksimalnu kaznu zatvora.

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Vladislav Ribnikar

Kosta Kecmanović

Miljana Kecmanović

Vladimir Kecmanović

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