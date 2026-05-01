Logo
Large banner

Oko 3.500 ljudi u Italiji evakuisano zbog šumskih požara

Autor:

ATV
01.05.2026 10:56

Komentari:

0
Ватрогасци, пожар
Foto: Pexels

Oko 3.500 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove zbog velikog šumskog požara koji je zahvatio šume u planinskom području Toskane u Italiji, objavio je portal "Korijere toskano".

U izvještaju se navodi da su požari, koje je raspirivao vjetar, uništili oko 400 hektara šume u pokrajinama Luka i Piza.

Portal ističe da su, zbog približavanja vatre naseljenim mjestima, lokalne vlasti evakuisale oko 3.500 stanovnika sela Askjano.

Na terenu su angažovani vatrogasci sa svom dostupnom opremom za gašenje požara, uključujući letjelice, jedan helikopter i tri amfibijska aviona "kanader".

Za evakuisane su otvorena dva privremena centra za smještaj, uključujući jedan za lica s invaliditetom i one kojima je potrebna medicinska njega.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

požar

Vatrogasci

evakuacija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Svijet

U Švajcarskoj uhapšen Crnogorac sa Interpolove potjernice

4 h

0
Svijet

Dvoje zaposlenih ubijeno u pljački banke

5 h

0
Svijet

Fico dostavljao hljeb u noćnoj smjeni uoči Praznika rada

5 h

0
Svijet

Glumac pronađen mrtav u svom restoranu

5 h

0

  • Najnovije

15

13

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

15

04

Vatra progutala štalu kod Gacka

14

58

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

14

57

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

14

54

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner