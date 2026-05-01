Oko 3.500 ljudi u Italiji evakuisano zbog šumskih požara

Oko 3.500 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove zbog velikog šumskog požara koji je zahvatio šume u planinskom području Toskane u Italiji, objavio je portal "Korijere toskano".

U izvještaju se navodi da su požari, koje je raspirivao vjetar, uništili oko 400 hektara šume u pokrajinama Luka i Piza.

Portal ističe da su, zbog približavanja vatre naseljenim mjestima, lokalne vlasti evakuisale oko 3.500 stanovnika sela Askjano.

Na terenu su angažovani vatrogasci sa svom dostupnom opremom za gašenje požara, uključujući letjelice, jedan helikopter i tri amfibijska aviona "kanader".

Za evakuisane su otvorena dva privremena centra za smještaj, uključujući jedan za lica s invaliditetom i one kojima je potrebna medicinska njega.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

