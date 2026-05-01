Pucnjava u restoranu punom turista u Italiji: Ima stradalih

Prava drama odigrala se sinoć u Bišeljeu u Italiji, kada su maskirani napadači uletjeli u restoran pun turista i otvorili vatru! Konobar Anđelo Pici, poznat kao Lino, preminuo je nakon što ga je pogodio najmanje jedan projektil, koje su napadači ispalili dok su šokirani turisti vrištali tražeći zaklon.

Gosti restorana su mirno sjedili i večerali, kada je naoružani napadači ušli i počeli da pucaju u pravcu konobara.

Anđelo, koji je nosio porudžbine, pao je kao pokošen kada su maskirani napadači zapucali u njegovom pravcu.

Anđelo Pici (62) bio je glavni konobar u restoranu, a prema navodima lokalaca u pitanju je dobar čovjek, koji nije imao kriminalni dosije. Vjeruje se da su napadači "pogriješili" i upucali nevinog čovjeka.

Na slučaju su angažovani iskusni inspektori koji se bave "mafijaškim egzekucijama".

Kako prenose lokalni mediji, dvojica napadača uletela su u restoran "Spaghetteria n.1" u Bišeljeu i ispalili najmanje 15 hitaca.

Inspektori vjeruju da je meta napada bio zapravo vlasnik restorana, čovjek koji je od ranije poznat pravosudnim organima. U trenutku pucnjave, vlasnik je bio u restoranu, ali nije jasno da li je bio u sali ili u kancelariji.

Mještani su šokirani nakon ubistva Anđela. Kažu da je bio vrijedan porodičan čovjek, koji je stradao radeći ono što je najviše volio.

U trenutku napada u restoranu je bio veći broj turista, uglavnom britanskih.

Policija je izuzela snimke sigurnosnih kamera, za napadačima se i dalje traga.

