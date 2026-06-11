Probudio me: Zemljotres pogodio dio BiH

Autor:ATV
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Slabiji zemljotres pogodio je u srijedu naveče dio Bosne i Hercegovine (BiH). Prema podacima sajta EMSC, potres se desio oko 22:42 minuta.
Zemljotres se osjetio u Sarajevu, a Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) nema podataka o jačini i dubini zemljotresa.
Građani pišu da se zemljotres blago osjetio.
Hronika
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"Blagi zemljotres, osjetio se na sekundu"; "Kratko, ali jako"; "Blago je zatresao"; "Probudio me"; "Par sekundi se osjetio"... neki su od komentara građana Sarajeva.
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