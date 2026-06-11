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Afrička kuga se ponovo pojavila u dijelu Srpske

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ATV
11.06.2026 10:03

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Свиње
Foto: pexels/Alexas Fotos

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopštilo je da je na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac, grad Bijeljina, potvrđena afrička kuga svinja (AKS).

Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine.

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"Odmah po potvrdi bolesti započeto je sa preduzimanjem svih propisanih mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu", poručeno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Ministarstvo je pozvalo sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo, naglašavajući da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.

"Mjere koje su institucije i proizvođači zajedno sprovodili u proteklom periodu dale su rezultat i omogućile oporavak svinjogojske proizvodnje na nivo prije izbijanja afričke kuge svinja 2023. godine. Zato odgovornost i oprez moraju biti na najvišem nivou. Jedan propust može ugroziti rezultate koji su stvarani u prethodnom periodu", saopšteno je iz Ministarstva.

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Ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stepen angažovanja i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.

"Afrička kuga svinja nije pobijeđena. Virus je i dalje prisutan u našem okruženju. Samo disciplinom, odgovornošću i dosljednim sprovođenjem biosigurnosnih mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju i spriječiti novo širenje bolesti u Republici Srpskoj", zaključuje Ministarstvo.

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Tagovi :

Afrička kuga svinja

svinje

Bijeljina

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