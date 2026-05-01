Fico: Kritikuju me zbog Putina, a onda se interesuju šta je rekao

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da ga evropski političari kritikuju zbog susreta sa Vladimirom Putinom, ali da se poslije toga uvijek interesuju za sadržaj tih razgovora.

Fico je poručio da odbacuje ideološki pristup i da ne vidi razlog zbog kojeg ne bi razgovarao sa ruskim predsjednikom.

"Sastajem se sa Putinom i prije toga me svi kritikuju, a kada se vratim poslije susreta sa Putinom, svi me u toaletima u Briselu pitaju šta je rekao", naveo je Fico.

On je dodao da bi evropski političari, ako već žele da znaju šta Putin govori, trebalo i sami da razgovaraju sa njim. Fico je naglasio da je neophodno razgovarati sa svim stranama i da zato Slovačka insistira na komunikaciji sa svima.

Podsećamo, u aprilu su Poljska i baltičke zemlje zabranile prelet slovačkog vladinog aviona preko svoje teritorije ka Moskvi, gdje su planirane svečanosti povodom Dana pobjede.

Ekonomija Nova pravila od 1. maja u Njemačkoj: Povišice i krizni bonus za neke

Izvor iz poljskih diplomatskih krugova ove nedjelje je naveo da će slovački premijer Robert Fico najverovatnije u rusku prestonicu otputovati automobilom.

Fico je naveo da tokom posjete Moskvi planira da položi cvijeće na Grob neznanog junaka u znak poštovanja prema sovjetskim vojnicima poginulim za oslobođenje Slovačke od fašizma. Prema njegovim riječima, ne planira da učestvuje u paradi.