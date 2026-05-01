Mađar nominovao zeta za ministra pravosuđa

Lider stranke Tisa Peter Mađar nominovao je advokata Meleteja Barnu Martona za funkciju ministra pravosuđa, izostavivši podatak da se radi o suprugu njegove sestre.
Mađar je naglasio da je Marton stručnjak za pravo u stranci Tisa, te da se bavi advokatskim poslom već dvije decenije.
Prema njegovim riječima, Ministarstvo će imati zadatak da "vrati vladavinu prava i uspostavi pravni okvir koji će omogućiti Mađarima da dobiju sredstva EU koja im pripadaju".
Mađar je dodao da je za ministra unutrašnjih poslova imenovao Gabora Posfaja, koji će biti zadužen i za pitanja sporta.
Tisa je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim 12. aprila.
