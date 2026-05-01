Mađar nominovao zeta za ministra pravosuđa

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Foto: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Lider stranke Tisa Peter Mađar nominovao je advokata Meleteja Barnu Martona za funkciju ministra pravosuđa, izostavivši podatak da se radi o suprugu njegove sestre.

Mađar je naglasio da je Marton stručnjak za pravo u stranci Tisa, te da se bavi advokatskim poslom već dvije decenije.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo će imati zadatak da "vrati vladavinu prava i uspostavi pravni okvir koji će omogućiti Mađarima da dobiju sredstva EU koja im pripadaju".

Mađar je dodao da je za ministra unutrašnjih poslova imenovao Gabora Posfaja, koji će biti zadužen i za pitanja sporta.

Tisa je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim 12. aprila.

