Mađar nominovao zeta za ministra pravosuđa

Lider stranke Tisa Peter Mađar nominovao je advokata Meleteja Barnu Martona za funkciju ministra pravosuđa, izostavivši podatak da se radi o suprugu njegove sestre.

Mađar je naglasio da je Marton stručnjak za pravo u stranci Tisa, te da se bavi advokatskim poslom već dvije decenije.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo će imati zadatak da "vrati vladavinu prava i uspostavi pravni okvir koji će omogućiti Mađarima da dobiju sredstva EU koja im pripadaju".

Mađar je dodao da je za ministra unutrašnjih poslova imenovao Gabora Posfaja, koji će biti zadužen i za pitanja sporta.

Tisa je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim 12. aprila.