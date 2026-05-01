Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

Muškarac koji je danas u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju bivšu suprugu prilikom bijega sa mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete.

Ubistvo se dogodilo danas u poslijepodnevnim satima u ulici Omladinskih radnih brigada.

Hronika Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

Kako nezvanično saznaje Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva. Napadač je T.P. U pitanju je bivši suprug ubijene.

Nakon što ju je usmrtio iz vatrenog oružja, ubica je pucao i na njenog brata i ranio ga.

Hronika Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

Nakon toga je oteo petogodišnju djevojčicu i pobjegao sa mjesta zločina. Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a KS tragaju za naoružanim ubicom.

Na mjestu ubistva su brojni pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj.