Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

01.05.2026 18:25

Muškarac koji je danas u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju bivšu suprugu prilikom bijega sa mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete.

Ubistvo se dogodilo danas u poslijepodnevnim satima u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

Kako nezvanično saznaje Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva. Napadač je T.P. U pitanju je bivši suprug ubijene.

Nakon što ju je usmrtio iz vatrenog oružja, ubica je pucao i na njenog brata i ranio ga.

Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

Nakon toga je oteo petogodišnju djevojčicu i pobjegao sa mjesta zločina. Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a KS tragaju za naoružanim ubicom.

Na mjestu ubistva su brojni pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Пуцњава Добрња

Hronika

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

39 min

0
Полицијско ауто

Hronika

Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Majka, sin i maloljetnik pripremali ubistvo Luke Bojovića?

3 h

0
хапшење осумњичених у акцији Бразил

Hronika

Produžen pritvor osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka

7 h

0

  • Najnovije

18

36

Prvomajski šok: D‌jeca pronašla ranac u prirodi, roditelji odmah zvali policiju!

18

25

Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

18

20

Zašto se za Praznik rada jede grah?

18

04

Vlada Srpske spremna da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića

18

01

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

