Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

Muškarac koji je danas u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju bivšu suprugu prilikom bijega sa mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete.
Ubistvo se dogodilo danas u poslijepodnevnim satima u ulici Omladinskih radnih brigada.
Kako nezvanično saznaje Istraga, ubijena je novinarka iz Sarajeva. Napadač je T.P. U pitanju je bivši suprug ubijene.
Nakon što ju je usmrtio iz vatrenog oružja, ubica je pucao i na njenog brata i ranio ga.
Nakon toga je oteo petogodišnju djevojčicu i pobjegao sa mjesta zločina. Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a KS tragaju za naoružanim ubicom.
Na mjestu ubistva su brojni pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj.
