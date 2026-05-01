Našlo kesicu sa otrovom i progutalo: Dijete (4) se otrovalo mišomorom, hitno prebačeno u bolnicu

Četvorogodišnje dijete se tokom popodneva otrovalo mišomorom u Žitorađi. Hitno je prebačen u Opštu bolnicu Prokuplje sanitetom Doma zdravlja Žitorađa.

Kako je potvrđeno medijima u ovoj zdravstvenoj ustanovi, mališan je došao sa roditeljima u goste i igrao se u dvorištu.

Dijete je našlo kesice mišomora i jednu otvorilo i progutalo praškastu supstancu.

Roditelji su primijetili pa ga odveli u Dom zdravlja Žitorađa, a odatle je transportovan u Prokuplje gd‌je je u toku dijagnostika povreda, piše Informer.