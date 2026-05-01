Jedna porodica doživjela je šok nakon što su proslavili Prvi maj u Košutnjaku.

Kako saznaje Telegraf, d‌jeca su, igrajući se u Košutnjaku pronašla ranac i donijela ga roditeljima. Porodica je pokušavala da pronađe osobu kojoj pripada ranac, kako bi ga vratili. Kako nisu uspjeli da pronađu vlasnika, ranac su ponijeli kući.

Tek kod kuće otvorili su ranac u nadi da će možda da pronađu neki dokumet ili bilo šta drugo što bi ih dovelo do vlasnika ranca, a onda je uslijedio šok - u rancu je bio pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i municijom, kao i droga!

Porodica je, uspaničena, odmah pozvala policiju, koja je došla i preuzela ranac.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.