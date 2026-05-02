Razvijaju se nove tehnike napada: Vojni udari odlaze u prošlost, uništenje stiže IZNUTRA

Američki general-pukovnik Stiven Sklenka iznio je mračna predviđanja o razvoju ratovanja i promjenama taktika. Njegova predviđanja su umnogome realistična jer tvrdi da početak budućih sukoba neće biti tradicionalan, nego bi mogao započinjati iznutra.

Sklenka, koji je kao bivši zamjenik komandanta za Indo-Pacifik (INDOPACOM) godinama neposredno pratio poteze Pekinga (Beijing), odlučno odbacuje ukorijenjene tvrdnje da je Kina tek “približna” prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama. Prema njegovim riječima, takvo razmišljanje predstavlja opasno samozavaravanje, jer Kina danas ravnopravno parira SAD-u u gotovo svim segmentima moći i globalnog uticaj, navodi portal Vor zon.

Vizija Kine

On naglašava da vizija kineskog predsjednika Si Đinpinga ne podrazumijeva samo dominaciju u azijskom regionu, već temeljnu promjenu svjetskog poretka u kojem bi Kina zauzela, kako smatraju, svoje “prirodno” mjesto na vrhu.

Te ambicije za povratkom statusa “Centralnog kraljevstva” iz temelja mijenjaju percepciju savremenog ratovanja. Za američke snage to znači kraj perioda u kojem su imale neupitnu nadmoć.

Američki general

Kao primjer buđenja iz iluzija, Sklenka navodi aktuelnu operaciju “Epski bijes” i sukob s Iranom, koji je razotkrio neugodnu realnost: čak i država srednje vojne snage može nanijeti ogromnu štetu američkim bazama i saveznicima koristeći asimetrične metode, poput masovne upotrebe dronova i balističkih projektila.

Iran kao eksperiment

Iran je, kako ističe, postao svojevrsni eksperimentalni primjer koji pokazuje kako država s ograničenim resursima može ozbiljno ugroziti tehnološki nadmoćnijeg protivnika. To je natjeralo američke stratege da baze – bilo na Bliskom istoku ili na teritoriji SAD-a – prestanu smatrati sigurnim pozadinskim zonama.

Sklenka insistira da se vojne baze moraju transformirati u aktivne borbene sisteme, tretirane jednako ozbiljno kao jedinice na prvoj liniji. Danas su upravo one među prvim metama.

Kada se takve lekcije primijene na mogući sukob s Kinom, izazovi postaju gotovo nezamislivi. Za razliku od Irana, Kina raspolaže ogromnom industrijskom snagom koja je već godinama u stanju stalne ratne spremnosti.

Njena proizvodnja brodova, čelika, rijetkih minerala i satelita nadmašuje ostatak svijeta, a brodograđevni kapaciteti, prema pojedinim procjenama, čak su i do 230 puta veći od američkih.

Nuklearne podmornice

Peking istovremeno ubrzano razvija nuklearne podmornice, širi nuklearni arsenal te intenzivno ulaže u tehnologije zasnovane na vještačkoj inteligenciji i rojevima dronova, s ciljem postizanja potpune tehnološke dominacije.

Sklenka otvoreno priznaje da se nijedan američki vojnik do sada nije suočio s protivnikom koji istovremeno ugrožava američku nadmoć u svim domenima – kopnenom, pomorskom, svemirskom i kibernetičkom.

Vojska SAD

U takvim okolnostima, pobjednik neće nužno biti onaj ko ima najnaprednije oružje, već onaj ko može dugoročno održati i projicirati svoju silu uprkos stalnim i intenzivnim napadima.

Ni najsavremeniji sistemi neće imati vrijednost ukoliko jedinice budu onesposobljene već unutar vlastitih baza.

Najdramatičnija promjena, prema Sklenki, odnosi se na sam početak budućih sukoba. On smatra da prvi udar neće biti ispaljen projektilom u Južnom kineskom moru ili Tajvanskom moreuzu.

Umjesto toga, rat bi mogao započeti na potpuno neočekivanim mjestima: kibernetičkim napadima koji obaraju električne mreže unutar SAD-a, sofisticiranim kampanjama dezinformacija usmjerenim na porodice vojnika ili rojevima dronova lansiranih iz vozila parkiranih tik uz vojne objekte.

Osmišljeni napadi

Takvi napadi, osmišljeni da izazovu haos i dezorijentaciju, mogli bi imati strateški jednako razoran učinak kao i klasični vojni udari.

Zato Sklenka zaključuje da će se Amerika ubuduće morati boriti prvenstveno za vlastite baze, a ne samo iz njih, napuštajući zastarjele vojne doktrine iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka, piše Vor Zon.