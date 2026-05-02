Razvijaju se nove tehnike napada: Vojni udari odlaze u prošlost, uništenje stiže IZNUTRA

ATV
02.05.2026 09:50

Тенк Леопард 2 А6 демонстрира своје могућности током посјете њемачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Američki general-pukovnik Stiven Sklenka iznio je mračna predviđanja o razvoju ratovanja i promjenama taktika. Njegova predviđanja su umnogome realistična jer tvrdi da početak budućih sukoba neće biti tradicionalan, nego bi mogao započinjati iznutra.

Sklenka, koji je kao bivši zamjenik komandanta za Indo-Pacifik (INDOPACOM) godinama neposredno pratio poteze Pekinga (Beijing), odlučno odbacuje ukorijenjene tvrdnje da je Kina tek “približna” prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama. Prema njegovim riječima, takvo razmišljanje predstavlja opasno samozavaravanje, jer Kina danas ravnopravno parira SAD-u u gotovo svim segmentima moći i globalnog uticaj, navodi portal Vor zon.

Vizija Kine

On naglašava da vizija kineskog predsjednika Si Đinpinga ne podrazumijeva samo dominaciju u azijskom regionu, već temeljnu promjenu svjetskog poretka u kojem bi Kina zauzela, kako smatraju, svoje “prirodno” mjesto na vrhu.

Кирил Дмитриев

Svijet

Dmitrijev: Američke carine na automobile fatalan udarac za EU

Te ambicije za povratkom statusa “Centralnog kraljevstva” iz temelja mijenjaju percepciju savremenog ratovanja. Za američke snage to znači kraj perioda u kojem su imale neupitnu nadmoć.

Američki general

Kao primjer buđenja iz iluzija, Sklenka navodi aktuelnu operaciju “Epski bijes” i sukob s Iranom, koji je razotkrio neugodnu realnost: čak i država srednje vojne snage može nanijeti ogromnu štetu američkim bazama i saveznicima koristeći asimetrične metode, poput masovne upotrebe dronova i balističkih projektila.

Iran kao eksperiment

Iran je, kako ističe, postao svojevrsni eksperimentalni primjer koji pokazuje kako država s ograničenim resursima može ozbiljno ugroziti tehnološki nadmoćnijeg protivnika. To je natjeralo američke stratege da baze – bilo na Bliskom istoku ili na teritoriji SAD-a – prestanu smatrati sigurnim pozadinskim zonama.

Sklenka insistira da se vojne baze moraju transformirati u aktivne borbene sisteme, tretirane jednako ozbiljno kao jedinice na prvoj liniji. Danas su upravo one među prvim metama.

Џанг Вејвеј

Banja Luka

Ugledni kineski profesor u Banjaluci: Evropa je prošlost, SAD je sadašnjost, a Kina budućnost

Kada se takve lekcije primijene na mogući sukob s Kinom, izazovi postaju gotovo nezamislivi. Za razliku od Irana, Kina raspolaže ogromnom industrijskom snagom koja je već godinama u stanju stalne ratne spremnosti.

Njena proizvodnja brodova, čelika, rijetkih minerala i satelita nadmašuje ostatak svijeta, a brodograđevni kapaciteti, prema pojedinim procjenama, čak su i do 230 puta veći od američkih.

Nuklearne podmornice

Peking istovremeno ubrzano razvija nuklearne podmornice, širi nuklearni arsenal te intenzivno ulaže u tehnologije zasnovane na vještačkoj inteligenciji i rojevima dronova, s ciljem postizanja potpune tehnološke dominacije.

hirosima atomsko bombardovanje tanjugap

Svijet

Preživjeli iz Hirošime pozvao na ukidanje nuklearnog oružja

Sklenka otvoreno priznaje da se nijedan američki vojnik do sada nije suočio s protivnikom koji istovremeno ugrožava američku nadmoć u svim domenima – kopnenom, pomorskom, svemirskom i kibernetičkom.

Vojska SAD

U takvim okolnostima, pobjednik neće nužno biti onaj ko ima najnaprednije oružje, već onaj ko može dugoročno održati i projicirati svoju silu uprkos stalnim i intenzivnim napadima.

Ni najsavremeniji sistemi neće imati vrijednost ukoliko jedinice budu onesposobljene već unutar vlastitih baza.

Najdramatičnija promjena, prema Sklenki, odnosi se na sam početak budućih sukoba. On smatra da prvi udar neće biti ispaljen projektilom u Južnom kineskom moru ili Tajvanskom moreuzu.

gaza pojas gaze

Svijet

Senator opet briljira: Izrael da se obračuna sa Hamasom kao SAD sa Japanom u Hirošimi?

Umjesto toga, rat bi mogao započeti na potpuno neočekivanim mjestima: kibernetičkim napadima koji obaraju električne mreže unutar SAD-a, sofisticiranim kampanjama dezinformacija usmjerenim na porodice vojnika ili rojevima dronova lansiranih iz vozila parkiranih tik uz vojne objekte.

Osmišljeni napadi

Takvi napadi, osmišljeni da izazovu haos i dezorijentaciju, mogli bi imati strateški jednako razoran učinak kao i klasični vojni udari.

Zato Sklenka zaključuje da će se Amerika ubuduće morati boriti prvenstveno za vlastite baze, a ne samo iz njih, napuštajući zastarjele vojne doktrine iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka, piše Vor Zon.

Pročitajte više

Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

Svijet

Jača sukob Trampa i Merca: Amerika povlači vojsku iz Njemačke

4 h

0
Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Ekonomija

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

15 h

0
Берлин протести 1. мај

Svijet

Više od 12.000 ljudi na prvomajskim demonstracijama u Berlinu

16 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Ekonomija

Tramp kreće u novi carinski rat protiv EU: Uvodi carine od 25 odsto na automobile i kamione

17 h

0

Više iz rubrike

Премијерка Италије

Svijet

Meloni: Ovo je druga najdugovječnija vlada u istoriji republike

2 h

0
Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.

Svijet

Britanija razmatra zabrane propalestinskih protesta

3 h

0
Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

Svijet

Dmitrijev: Američke carine na automobile fatalan udarac za EU

3 h

0
Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

Stravična tragedija: Srušio se avion sa igračima, nema preživjelih

3 h

0

  • Najnovije

12

13

Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

12

12

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstein ostavio 5 miliona dolara

12

12

Bojić: Grad se širi, raste, razvija se; Akcenat najviše na infrastrukturi

12

09

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

11

53

Ako stalno sve analizirate, možda ste rođeni pod ovim znakom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner