Pred poslanicima Deklaracija o zatvaranju OHR-a

25.05.2026 07:09

Narodna skupština Republike Srpske danas će, u nastavku sjednice koja počinje u 10 časova, razmatrati Deklaraciju o zatvaranju OHR-a, čiji je predlagač predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

U predloženoj Deklaraciji se jasno navodi da, ukoliko visoki predstavnik u BiH nastavi da koristi takozvana „bonska ovlašćenja“, Republika Srpska zadržava pravo da upotrebi sva pravna i politička sredstva kako bi zaštitila svoje interese i ustavnu poziciju u okviru BiH.

Dokument takođe sadrži poziv nadležnim institucijama da stave van snage sve odluke donesene od strane Kristijana Šmita i Valentina Incka, te da odmah otpočnu proces vraćanja svih nadležnosti koje su, kako se navodi, neustavno oduzete entitetima.

Obiman dnevni red

Pored ključne tačke o zatvaranju OHR-a, pred poslanicima će se naći i niz važnih izvještaja o radu institucija za 2025. godinu:

  • Izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu.
  • Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije RS za 2025. godinu.
  • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2025. godinu.

Takođe, dnevni red obuhvata i informaciju Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka na temu „Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj“, čime parlament pokazuje posvećenost rješavanju aktuelnih društvenih problema.

