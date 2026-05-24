"Demokratski izabrane institucije jedini legitimni nosioci vlasti u Srpskoj i BiH"

Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i BiH, a dalji opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom BiH i težnjama za članstvom u EU, ističe se u Prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH, koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom Republike Srpske po hitnom postupku.

"Informacija o potrebi zatvaranja kancelarije OHR-a - Sadašnje stanje otvara dvije opcije. Prva je imenovanje novog visokog predstavnika, a druga je zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika. Za Republiku Srpsku je najbolja opcija zatvaranje Kancelarije. Prelazno kompromisno rješenje bi moglo biti i opstanak Kancelarije bez takozvanih Bonskih ovlašćenja uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik", saopšteno je iz NSRS.

U tekstu se ističe i da bi vlast i opozicija u Republici Srpskoj trebalo da zauzmu jedinstven stav kako bi ojačali pregovaračku poziciju u razgovorima sa međunarodnom zajednicom. Takođe se upozorava da bi imenovanje novog visokog predstavnika sa istim ovlašćenjima moglo dovesti do političkog otpora i blokade institucija BiH od strane predstavnika Republike Srpske. U SNSD-u jasni – kažu da je njihov stav o pitanju OHR odavno poznat.

"Da se mi protivimo i dalje postojanju kancelarije visokog predstavnika i da smatramo da i ako se dođe do imenovanja nekog novog visokog predstavnika, da treba imati saglasnost svih, Savjet bezbjednosti, sve članice treba da daju legalnost tom mandatu i da ga oroči", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Za Srpsku je prihvatljiv samo ograničeni mandat novog visokog predstavnika, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Važno je da ima ograničen mandat, da se bonska ovlašćenja koju su oni izmislili i lažno ovdje upražnjavali sve ove godine, nestanu, da taj visoki predstavnik bude izabran na određeno vrijeme, godinu dvije dana i kad istekne datum njegovog mandata, da tada ugasi kancelarija visokog predstavnika. Onda, naravno nema ni OHR-a. Ta njihova priča o tome kako to treba izmjestiti je potpuno neprihvatljiva kao i opstanak visokog predstavnika u BiH", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Niti će ova Deklaracija doprinijeti ukidanju kancelarije OHR-,a a ni njenom ostanku, Deklaracija je politički manifest, poruka je SDS-a uoči sjednice.

"Što se tiče OHR-a on je trebao biti zatvoren najmanje 10 godina od potpisivanja Dejtona. A to bi se desilo desilo da su lokalne vlasti odradile i da su državu dovele do funkcionalnosti, ali nisu jer vidimo da je 30 godina nakon Dejtona to na niskom nivou. Vjerovatno će nekada nedgje veće sile i moćnici odlučiti o opstanku ili odlasku OHR-a", rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u NSRS.

Lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović kaže da bi bilo dobro da se zatvori Kancelarija visokog predstavnika.

"Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu i poziva predstavnike Federacije BiH i tri konstitutivna naroda na direktan dijalog o budućnosti zemlje, bez posredstva i pritisaka međunarodnih tutora", rekao je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

BiH Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

"Odlaskom ovog nelegalnog Šmita, ništa nismo dobili ako ostanu neki novi sa Bonskim ovlaštenjima. To je samo pitanje dana i momenta kada će neki strani lobiji praviti sve da taj isti donese akt, nametne zakon radi urušavanja Republike Srpske. Zbog toga smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori kancelarija OHR-a", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ono što se vidi kroz sam tekst Deklaracije jeste završnica jednog pravnog, političkog i diplomatskog procesa koji je započelo i provodilo rukovodstvo Republike Srpske, smatra pravnik Dragan Dakić.

"Nakon odlaska odnosno ukidanja kancelarije visokog predstavnika svakako da je jedan od krucijalnih zadataka rukovodstva Republike Srpske da se iz pravnog poretka BiH iščiste kako god znamo posljedice Šmitovog djelovanja", rekao je Dragan Dakić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Zašto bi predstavnici Republike Srpske učestovali u formiranju i radu institucija BiH ako postoji neko ko će to raditi umjesto njih, ovakav način borbe za pozicije Republike Srpske je demokratski, legitiman i ne predstavlja krivično djelo, zaključeno je u ovoj informaciji koja će se sutra naći pred poslanicima NSRS.