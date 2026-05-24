Karan sa američkim kongresmenima: Srpska dosljedna poštovanju Dejtona

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Kongresa SAD istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije.
U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem, predsjednik Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske snažno posvećene dijalogu domaćih lidera, te očuvanju mira i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike.
Sastanak je održan u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a prisustvovao mu je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel.
