Karan sa američkim kongresmenima: Srpska dosljedna poštovanju Dejtona

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je u razgovoru sa delegacijom Kongresa SAD istakao da se Srpska zalaže za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i očuvanje svoje ustavne pozicije.

U razgovoru sa kongresmenima Kitom Selfom i Suhasom Subramanijem, predsjednik Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske snažno posvećene dijalogu domaćih lidera, te očuvanju mira i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Sastanak je održan u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a prisustvovao mu je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel.