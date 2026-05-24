Američki kongresmeni sa Karanom: Važna saradnja u okviru ustavnog poretka BiH

Foto: Printscreen/X/ US Embassy Sarajevo

Američki kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanja sastali su se danas u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom.

Kongresmeni su naglasili važnost saradnje u okviru ustavnog poretka BiH. "Snažna i prosperitetna BiH, u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku, ključna je za regionalnu stabilnost i bezbjednosne interese SAD-a", navela je američka Ambasada u BiH na Iksu. During a meeting with Republika Srpska President Sinisa Karan, @RepKeithSelf and @RepSuhas stressed the importance of cooperation within BiH's constitutional framework. A vibrant and strong BiH, where everyone works together to advance economic growth and prosperity, is essential… pic.twitter.com/jLmKgnyMpm — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) May 24, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.