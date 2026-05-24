Američki kongresmeni sa Karanom: Važna saradnja u okviru ustavnog poretka BiH

Autor:ATV
Komentari:1
Američki kongresmeni Kit Self i Suhas Subramanja sastali su se danas u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom.
Kongresmeni su naglasili važnost saradnje u okviru ustavnog poretka BiH.
"Snažna i prosperitetna BiH, u kojoj svi zajedno rade na ekonomskom razvoju i napretku, ključna je za regionalnu stabilnost i bezbjednosne interese SAD-a", navela je američka Ambasada u BiH na Iksu.
During a meeting with Republika Srpska President Sinisa Karan, @RepKeithSelf and @RepSuhas stressed the importance of cooperation within BiH's constitutional framework. A vibrant and strong BiH, where everyone works together to advance economic growth and prosperity, is essential… pic.twitter.com/jLmKgnyMpm— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) May 24, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
13
31
13
25
13
22
13
21
13
10
Trenutno na programu