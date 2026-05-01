Više od 12.000 ljudi na prvomajskim demonstracijama u Berlinu

Više od 12.000 ljudi učestvovalo je u prvomajskim demonstracijama u Berlinu zalažući se za prava radnika, saopštila je Konfederacija njemačkih sindikata.

Demonstranti su, između ostalog, nosili transparent sa natpisom "Na prvom mjestu naši poslovi, a zatim vaš profit". Jedan učesnik je rekao da obični radnici neće plaćati za neuspjehe političara ili pogrešne poslovne procjene. Prema medijskim izvještajima, demonstracije su protekle mirno. Više od 5.000 policajaca angažovano je na održavanju reda, a pridružili su im se i službenici za provođenje zakona iz još 13 njemačkih pokrajina, saopštile su gradske vlasti Berlina

