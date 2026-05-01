"Majkl nije imao pojma ko je Džefri Epstin" Džeksonov tjelohranitelj otkrio kako je došlo do fotografije kralja popa i osuđenog pedofila

Kao da višestruke dojave o bombama koje su ciljale premijeru - što je dovelo do angažovanja pasa za otkrivanje eksploziva, pojačanog obezbjeđenja i specijalne policijske jedinice - nisu bile dovoljne, „Leaving Neverland“, potresni dokumentarni film reditelja Dena Rida, koji ispituje optužbe za seksualno zlostavljanje djece koje su izneli Vejd Robson i Džejms Sejfčak protiv pop legende Majkla Džeksona, pokrenuo je onlajn armiju fanatičnih Džeksonovih obožavalaca koji zatrpavaju društvene mreže svakoga ko i najmanje pomijene film.

„Dokazi su pokazivali da je mnogo Tviter naloga i mejlova sa kojih smo dobijali prijetnje smrću i uvrede napravljeno dan ranije i da su imali niz brojeva i slova kao korisnička imena“, rekao je Rid za Variety. „Bilo je očigledno da se radi o bot operaciji. Bilo je i pravih fanova koji su mi slali pretnje, ali većina je bila lažna.“

Kultura Film o Majkl Džeksonu nadmašio sva očekivanja, prestigao i Openhajmer

I zaista, kada je Variety objavio moj opširan intervju sa Ridom prije neki dan, u kojem se govorilo o bioskopskom uspjehu biografskog filma Majkl društvene mreže (i moje i njihove) preplavili su Džeksonovi „istinom vođeni“ fanovi koji su pohrlili da brane svog idola. Usred te magle uvreda i besmislenih optužbi, pojavila se i jedna prilično neobična kleveta na račun Rida:

Određeni pro-Džekson Tviter nalozi podjelili su fotografiju koja navodno prikazuje Rida i Džefrija Epstina, pokojnog pedofila, trgovca ljudima i prijatelja bogatih i moćnih, kako razgovaraju na njegovom privatnom avionu koji je koristio za prevoz žrtava, poznatom kao „Lolita Ekspres“. Međutim, fotografija je lažna. Prava slika, koja je uključena u Epstinove dosijee koje je objavilo Ministarstvo pravde, prikazuje filozofa Noama Čomskog i Epstina.

Otkrivanje fotografije Džeksona i Epstina izazvalo je burnu reakciju Meta Fidesa, člana Džeksonovog obezbjeđenja u to vrijeme, koji je negirao bilo kakvu povezanost između njih.

Svijet Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

„Bio sam njegov telohranitelj kada je fotografija sa Epstinom vjerovatno nastala. Samo smo razgledali kuće jer je Majkl želio da živi u Palm Biču kako bi bio bliže svom Beriju Gibu. Agent za nekretnine je organizovao obilazak tokom nedjelje. Nismo ni znali ko je Epstin, tada nije bio poznat“, napisao je Fides na Instagramu. „Kao i drugi vlasnici kuća koje smo obilazili te nedjelje, želeo je fotografiju sa Majklom. Bio sam tamo sa još jednim tjelohraniteljem i tadašnjim Majklovim doktorom. To je sve! Godina 2003! Epstinova kuća je bila na prodaju, bila je samo jedna u nizu za razgledanje! Majkl nije imao pojma ko je on niti drugi vlasnici koje smo sreli.“

Dodao je: „Epstin nije bio dio njegovih finansijskih krugova. Sve su to besmislice!“

Takođe, među dokumentima se nalazila i nedatirana fotografija na kojoj su Džekson, Bil Klinton i Dajana Ros zajedno na, kako izgleda, brodu.

U dokumentima se nalaze i svjedočenja dvije Epstinove žrtve koje navode moguće veze između Džeksona i Epstina. Dana 13. januara 2021. godine, FBI dokumenti pokazuju da je agencija ispitala jednu žrtvu koja je „počela da viđa Epstina kada je imala oko 15 godina i prestala kada je imala između 16 i 17 godina“. Ta žrtva, čije je ime redigovano, tvrdila je da joj je za 16. rođendan Epstin poklonio karte za koncert benda Incubus, a zatim je pitao ko joj je omiljeni pjevač, na šta je odgovorila: „Majkl Džekson.“ Prema FBI dokumentima, „Epstin je potom organizovao da je Džekson pozove na njen rođendan.“ Svjedok ispitan 22. juna 2021. potvrdio je ovu priču.

Scena Majka Džeksonove bivše žene otkrila mračne strane njihove veze

Otpečaćeni sudski dokumenti iz Epstinovih dosijea pokazuju da je druga žrtva, Johana Šeberg, koja je svjedočila u okviru tužbe Virdžinije Džufre iz 2015. protiv Gilejn Maksvel, i koja je tvrdila da je žrtva princa Endrua, izjavila, kada je upitana da li je upoznala neku poznatu ličnost: „Upoznala sam Majkla Džeksona… u Epstinovoj kući u Palm Biču.“ Na pitanje da li ga je „masirala“, odgovorila je: „Nisam.“

Na kraju, u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde, Džekson se nalazi i u Epstinovom spisku kontakata - zajedno sa drugim poznatim ličnostima poput Mika Džegera, Aleka Boldvina i Bila Klintona. Međutim, poznato je da je Epstin često preuveličavao svoje veze sa poznatima.

Do sada, Džekson nije optužen za bilo kakvo krivično delo povezano sa Epstinom.

(kurir)