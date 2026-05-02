Britanija razmatra zabrane propalestinskih protesta

Premijer Velike Britanije, Kir Starmer, izjavio je u intervjuu za Bi-bi-si da bi razmotrio mogućnost zabrane propalestinskih protesta u zemlji, zbog, kako je naveo, negativnog uticaja koji ovi protesti imaju na jevrejsku zajednicu u Britaniji.

Starmer je naglasio da bi želio vid‌jeti bolju kontrolu onoga što se izgovara na protestima, te da neke od njih treba zabraniti. Iako se protivi zabrani protesta uopće, on je istakao da postoje situacije u kojima "određene mjere moraju biti poduzete".

Posebnu zabrinutost, kako je rekao, osjeća zbog stanja u jevrejskoj zajednici, koja je pogođena „kumulativnim učinkom” ovih protesta, koji su se održavali širom Velike Britanije od početka izraelskog napada na Gazu.

Starmerove izjave uslijedile su nakon napada u Londonu, u kojem su dvije osobe napadnute nožem. Policija je ovaj incident proglasila terorističkim napadom.

Ranije su i drugi pripadnici britanske vlade pozvali na uvođenje "ograničene zabrane" propalestinskih protesta, navodeći sigurnosne razloge i zabrinutost zbog eskalacije nasilja.