Logo
Large banner

Britanija razmatra zabrane propalestinskih protesta

02.05.2026 09:20

Komentari:

0
Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Stefan Rousseau

Premijer Velike Britanije, Kir Starmer, izjavio je u intervjuu za Bi-bi-si da bi razmotrio mogućnost zabrane propalestinskih protesta u zemlji, zbog, kako je naveo, negativnog uticaja koji ovi protesti imaju na jevrejsku zajednicu u Britaniji.

Starmer je naglasio da bi želio vid‌jeti bolju kontrolu onoga što se izgovara na protestima, te da neke od njih treba zabraniti. Iako se protivi zabrani protesta uopće, on je istakao da postoje situacije u kojima "određene mjere moraju biti poduzete".

Scena

Posebnu zabrinutost, kako je rekao, osjeća zbog stanja u jevrejskoj zajednici, koja je pogođena „kumulativnim učinkom” ovih protesta, koji su se održavali širom Velike Britanije od početka izraelskog napada na Gazu.

Starmerove izjave uslijedile su nakon napada u Londonu, u kojem su dvije osobe napadnute nožem. Policija je ovaj incident proglasila terorističkim napadom.

Republika Srpska

Ranije su i drugi pripadnici britanske vlade pozvali na uvođenje "ograničene zabrane" propalestinskih protesta, navodeći sigurnosne razloge i zabrinutost zbog eskalacije nasilja.

Podijeli:

Tagovi :

Kir Starmer

Palestina

Protesti

Velika Britanija

zabrana

Komentari (0)
Large banner

Алкохол

Zdravlje

4 h

0
Svijet

Jača sukob Trampa i Merca: Amerika povlači vojsku iz Njemačke

4 h

0
Društvo

4 h

0
Svijet

4 h

0

Više iz rubrike

Svijet

3 h

0
Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

3 h

0
Svijet

4 h

0
Svijet

4 h

0

  • Najnovije

12

13

12

12

12

12

12

09

11

53

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner