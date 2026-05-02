Dodik u Milvokiju posjetio Saborni hram Svetog Save i školu

"Daleko od otadžbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, na način koji se ne zaboravlja", napisao je Dodik na Iks-u.

U Milvokiju, među našim narodom, u Sabornom hramu Svetog Save i školi koja nosi njegovo ime.



pic.twitter.com/3JrAO3a78u — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 2, 2026

Zahvaljujući našoj Crkvi, dodaje on, nova pokoljenja uče ko su, šta su i odakle dolaze, jer narod koji to zna ima budućnost.

"Republika Srpska je uvijek uz svoj narod, ma gdje on bio", poručio je Dodik.