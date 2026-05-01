Logo
Large banner

Iran pogubio Sasana Azadvarda (21), bio prvak u karateu

Autor:

ATV
01.05.2026 20:18

Komentari:

1
Иран погубио Сасана Азадварда (21), био првак у каратеу
Foto: X

Iran je pogubio 21-godišnjeg karatistu Sasana Azadvarda, koji je bio osuđen za „neprijateljstvo protiv Boga“ nakon učešća u protestima, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju na porast smrtnih kazni u toj zemlji.

Iransko pravosuđe potvrdilo je izvršenje smrtne kazne nad još jednim demonstrantom, piše Juronjuz, prenosi Indeks.hr.

Sasan Azadvar Džunkani, 21-godišnji prvak u karateu, pogubljen je u četvrtak rano ujutro u zatvoru Dastgerd u Isfahanu.

Uhapšen je početkom januara tokom protesta. Izvor blizak porodici ovog političkog zatvorenika izjavio je da je sahrana održana pod strogim mjerama bezbjednosti te da je „prisustvovati smjelo samo deset članova njegove rodbine“.

Za šta je osuđen?

Prema novinskoj agenciji Mizan, koja djeluje pod okriljem iranskog pravosuđa, Azadvar je osuđen za „moharebeh“, odnosno „neprijateljstvo protiv Boga“, te za „efikasnu saradnju s neprijateljem“.

Teretilo ga se da je tokom protesta napao vozilo bezbjednosnih snaga kamenjem i palicama, pri čemu je razbio prozore i bacao kamenje i cigle na službenike. U izvještaju se ne navodi da li je među pripadnicima bezbjednosnih snaga bilo povrijeđenih.

Agencija Mizan takođe je navela da je pokušao pripremiti benzin kako bi zapalio vozilo, ali u tome nije uspio. Pravosuđe tvrdi da je suđenje sprovedeno uz prisustvo advokata, ali nisu objavljeni dodatni detalji postupka.

S druge strane, advokatska platforma Dadban tvrdi da optužbe protiv Azadvarda ne odgovaraju zakonskoj definiciji „neprijateljstva protiv Boga“ prema iranskom zakonu.

Organizacija za ljudska prava Hengau navodi da su slučaj obilježile „ozbiljne pravne nejasnoće“ te da je advokat optuženog isticao kako protiv njegovog klijenta nema vjerodostojnih dokaza.

Hengau takođe opisuje Azadvarda kao prvaka u karateu iz pokrajine Isfahan te tvrdi da je tokom pritvora bio izložen teškoj fizičkoj i psihičkoj torturi kako bi mu se iznudilo priznanje.

Azadvar je uhapšen 8. januara u Isfahanu i u početku je držan u samici. Smrtna kazna izrečena mu je tokom eskalacije rata u Iranu, a kasnije ju je potvrdio i Vrhovni sud.

UN upozorava na porast represije

Ovo pogubljenje dio je talasa smrtnih kazni koje Teheran provodi u slučajevima povezanim s protestima i nacionalnom bezbjednošću. Ujedinjene nacije saopštile su da je Iran od početka rata pogubio najmanje 21 osobu i pritvorio više od 4.000 ljudi, upozoravajući na eskalaciju primjene smrtne kazne.

Amnesti internešenel je u srijedu objavio da je zabilježio najmanje 19 pogubljenja posljednjih sedmica te upozorio na prisilne nestanke i mučenja.

Predsjednik iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni Ežei nedavno je izjavio da bi sudovi trebali obrađivati slučajeve pritvorenika „van redovnih procedura“ i ubrzanim tempom.

Takođe je poručio da Teheran neće uvažiti međunarodne pozive na obustavu pogubljenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sasan Azadvar

Iran

Smrtna kazna

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Svijet

Tramp: Cijene energenata padaće "kao kamen"

9 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Teheran poražen, želimo pobjedu ''većom razlikom''

12 h

0
Ђани Инфантино

Fudbal

Infantino otkrio hoće li Iran igrati na Mundijalu

1 d

0
Нови спор међу савезницима: Трамп запријетио Њемачкој

Svijet

Novi spor među saveznicima: Tramp zaprijetio Njemačkoj

1 d

0

Više iz rubrike

Берлин протести 1. мај

Svijet

Više od 12.000 ljudi na prvomajskim demonstracijama u Berlinu

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: "Povlačimo se"

3 h

0
Покушај атентата на Трампа

Svijet

Novi snimak otkriva kako je atentator na Trampa probio obezbjeđenje u četiri sekunde

4 h

0
Мајкл Џексон и Џефри Епстин

Svijet

"Majkl nije imao pojma ko je Džefri Epstin" Džeksonov tjelohranitelj otkrio kako je došlo do fotografije kralja popa i osuđenog pedofila

4 h

0

  • Najnovije

21

43

Ovo je ubijena novinarka Elma Godinjak, uhapšen Tarik Prusac

21

37

Saša Obradović zagrmio: Košarkaška i ljudska bruka, sramotno ponašanje

21

30

Jedna rupa na putu može da napravi ozbiljan kvar na autu: Evo šta prvo strada

21

03

Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

20

58

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner