Iran pogubio Sasana Azadvarda (21), bio prvak u karateu

Iran je pogubio 21-godišnjeg karatistu Sasana Azadvarda, koji je bio osuđen za „neprijateljstvo protiv Boga“ nakon učešća u protestima, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju na porast smrtnih kazni u toj zemlji.

Iransko pravosuđe potvrdilo je izvršenje smrtne kazne nad još jednim demonstrantom, piše Juronjuz, prenosi Indeks.hr.

Sasan Azadvar Džunkani, 21-godišnji prvak u karateu, pogubljen je u četvrtak rano ujutro u zatvoru Dastgerd u Isfahanu.

Sasan Azadvar, a 21-year-old karate champion from Isfahan, was executed by the Islamic Republic today.

This regime cuts the internet to kill in silence at home while stalling the world at the negotiating table.

Every hour this regime remains in power, another young Iranian dies.

Uhapšen je početkom januara tokom protesta. Izvor blizak porodici ovog političkog zatvorenika izjavio je da je sahrana održana pod strogim mjerama bezbjednosti te da je „prisustvovati smjelo samo deset članova njegove rodbine“.

Za šta je osuđen?

Prema novinskoj agenciji Mizan, koja djeluje pod okriljem iranskog pravosuđa, Azadvar je osuđen za „moharebeh“, odnosno „neprijateljstvo protiv Boga“, te za „efikasnu saradnju s neprijateljem“.

Teretilo ga se da je tokom protesta napao vozilo bezbjednosnih snaga kamenjem i palicama, pri čemu je razbio prozore i bacao kamenje i cigle na službenike. U izvještaju se ne navodi da li je među pripadnicima bezbjednosnih snaga bilo povrijeđenih.

Agencija Mizan takođe je navela da je pokušao pripremiti benzin kako bi zapalio vozilo, ali u tome nije uspio. Pravosuđe tvrdi da je suđenje sprovedeno uz prisustvo advokata, ali nisu objavljeni dodatni detalji postupka.

S druge strane, advokatska platforma Dadban tvrdi da optužbe protiv Azadvarda ne odgovaraju zakonskoj definiciji „neprijateljstva protiv Boga“ prema iranskom zakonu.

Organizacija za ljudska prava Hengau navodi da su slučaj obilježile „ozbiljne pravne nejasnoće“ te da je advokat optuženog isticao kako protiv njegovog klijenta nema vjerodostojnih dokaza.

Hengau takođe opisuje Azadvarda kao prvaka u karateu iz pokrajine Isfahan te tvrdi da je tokom pritvora bio izložen teškoj fizičkoj i psihičkoj torturi kako bi mu se iznudilo priznanje.

Azadvar je uhapšen 8. januara u Isfahanu i u početku je držan u samici. Smrtna kazna izrečena mu je tokom eskalacije rata u Iranu, a kasnije ju je potvrdio i Vrhovni sud.

UN upozorava na porast represije

Ovo pogubljenje dio je talasa smrtnih kazni koje Teheran provodi u slučajevima povezanim s protestima i nacionalnom bezbjednošću. Ujedinjene nacije saopštile su da je Iran od početka rata pogubio najmanje 21 osobu i pritvorio više od 4.000 ljudi, upozoravajući na eskalaciju primjene smrtne kazne.

Amnesti internešenel je u srijedu objavio da je zabilježio najmanje 19 pogubljenja posljednjih sedmica te upozorio na prisilne nestanke i mučenja.

Predsjednik iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni Ežei nedavno je izjavio da bi sudovi trebali obrađivati slučajeve pritvorenika „van redovnih procedura“ i ubrzanim tempom.

Takođe je poručio da Teheran neće uvažiti međunarodne pozive na obustavu pogubljenja.