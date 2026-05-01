Srpski princ u srcu evropskog dvorskog spektakla: Filip Karađorđević među najbližima švedskoj kruni

01.05.2026 21:50

Српски принц у срцу европског дворског спектакла: Филип Карађорђевић међу најближима шведској круни
Foto: Clément Morin, Royal Court of Sweden

Obilježavanje 80. rođendana švedskog kralja Karla XVI Gustava pretvorilo je glavni grad Švedske u centar evropskog monarhističkog svijeta, a značajnu pažnju privuklo je istaknuto prisustvo srpske kraljevske porodice – prije svega princa-nasljednika Filipa i princeze Danice Karađorđević zajedno sa prestolonasljednikom Aleksandrom i princezom Katarinom.

Ovo je ujedno i prvo zajedničko pojavljivanje nasljednika srpske dinastije na kraljevskom događaju visokog formata.

U nizu svečanosti koje su obilježile jubilej – od tradicionalnog bogosluženja Te Deum u Dvorskoj crkvi u Stokholmu, preko vojnih počasti i narodnog slavlja, do gala večere u Kraljevskom dvorcu, srpski prinčevski par našao se u samom središtu događaja, na mjestu koje prevazilazi uobičajeni protokol.

Kumovska veza koja govori više od protokola

Tokom centralne ceremonije u Dvorskoj crkvi, princ-nasljednik Filip i princeza Danica bili su pozicionirani tik uz članove švedske kraljevske porodice. Takav raspored nije bio slučajan, već snažan simbol bliskosti dvije dinastije.

Posebnu težinu njihovom prisustvu daje činjenica da je švedska prestolonaslednica Viktorija – ćerka slavljenika, vjenčana kuma srpskog prinčevskog para. Upravo ova porodična veza unijela je toplinu i ličnu notu u inače strogo protokolarni događaj, čineći da srpski predstavnici budu više od gostiju – dio užeg kruga.

Srpska kraljevska porodica u punom sastavu

Značaj događaja potvrđen je i prisustvom prestolonasljednika Aleksandra i princeze Katarine, čime je srpska kraljevska porodica bila dostojno predstavljena na jednom od najvažnijih okupljanja evropskih monarhija.

„Učešće naše porodice na ovoj proslavi ima dublje značenje – podsjeća na snažne istorijske, porodične i kulturne veze koje povezuju Srbiju i Švedsku“, poručio je princ Filip.

Svjetska elita na jednom mjestu

Pored srpske kraljevske porodice, proslavi su prisustvovali i brojni predstavnici evropskih i svjetskih dinastija, što je događaju dalo izrazit međunarodni značaj. Među njima su bili članovi kraljevske porodice Švedske predvođeni Nj.K.V. prestolonaslednicom Viktorijom, zatim Nj.V. kralj Frederik X, kraljica Mjeri, kraljica Margrete II i princeza Benedikte od Danske, norveški kralj Harald V, kraljica Sonja i prestolonasljednik Hokon, belgijski kralj Filip i kraljica Matilda, princeza Beatris od Holandije, kraljica Sofija od Španije, kao i velikodostojnici iz Luksemburga, Lihtenštajna i drugih evropskih kuća.

Među zvanicama su bili i tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn i kraljica Suthida, kao i čuvarka krune Rumunije Margarita i princ Radu, uz brojne druge pripadnike kraljevskih porodica. Pored monarhija, događaju su prisustvovali i visoki državni zvaničnici nordijskih zemalja, što je proslavi dalo dodatnu diplomatsku težinu.

Spektakl tradicije i državničkog sjaja

Program obilježavanja bio je ispunjen bogatim sadržajem – od svečanog podizanja zastave i bogosluženja, preko vojne parade i smjene straže, do muzičkih nastupa i velikog hora koji je odao počast švedskom kralju. Uslijedio je svečani ručak u čuvenoj Gradskoj kući u Stokholmu, mjestu gdje se svake godine održava Nobelova ceremonija.

Veče je krunisano gala večerom u Državnoj sali Kraljevskog dvorca, uz prisustvo najviših zvaničnika i predstavnika kraljevskih kuća iz cijelog svijeta.

Prvo „kraljevsko“ pojavljivanje

Posebnu pažnju izazvalo je i prvo pojavljivanje princa Filipa i princeze Danice u punom svečanom izdanju, sa porodičnim odlikovanjima dinastije Karađorđević – simbolom kontinuiteta, tradicije i dostojanstva srpske kraljevske loze.

Više od proslave

Jubilej u Stokholmu pokazao je da evropske monarhije i dalje počivaju na snažnim ličnim i istorijskim vezama. U tom kontekstu, prisustvo srpske kraljevske porodice – i posebno bliskost princa Filipa sa švedskim dvorom – predstavlja više od diplomatskog gesta.

U danu kada je Švedska slavila svog kralja, srpski princ našao se u samom srcu evropske kraljevske scene – kao svjedočanstvo da istorija, tradicija i porodične veze i dalje igraju važnu ulogu u savremenom svijetu.

