Tramp kreće u novi carinski rat protiv EU: Uvodi carine od 25 odsto na automobile i kamione

U saopštenju na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da nije zadovoljan odnosom SAD-a i Evropska unija te da će početi sa primjenom novih mjera.

„Sa zadovoljstvom objavljujem da ću, na osnovu činjenice da Evropska unija ne poštuje naš u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, sljedeće sedmice povećati carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će biti povećana na 25%. Potpuno je razumljivo i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u fabrikama u SAD-u, neće biti carine“, rekao je Tramp.

Nakon toga, Tramp je istakao da će Amerika dodatno ojačati svoju proizvodnju automobila i kamiona.

„Mnoge fabrike automobila i kamiona su trenutno u izgradnji, a uloženo je više od 100 milijardi dolara, što je rekord u istoriji proizvodnje automobila i kamiona. Ove fabrike, u kojima rade američki radnici, uskoro će se otvoriti – nikada se ništa slično tome ne dešava danas u Americi!“, zaključio je američki predsjednik.