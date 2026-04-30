Ko ima pravo na duplu dnevnicu za rad na praznik

Duple dnevnice za rad tokom Praznika rada ponovo su u fokusu, jer 1. i 2. maj 2026. padaju na petak i subotu. U nastavku teksta saznajte kako se one obračunavaju.

Duple dnevnice za rad tokom praznika garantuje Zakon o radu Srbije, ali mnogi i dalje ne znaju kako se tačno obračunavaju.

Градска управа, Бањалука

Banja Luka

Nije sve zatvoreno: Ovo je radno vrijeme za 1. i 2. maj u Banjaluci

Duple dnevnice za rad tokom praznika znače značajno veća primanja za one koji tog dana moraju na posao.

Koliko iznosi dnevnica za rad na praznik

Prema važećem Zakonu o radu Srbije, zaposleni koji rade na dan državnog praznika imaju pravo na:

  • osnovnu dnevnicu (100%)
  • uvećanje od najmanje 110% na osnovnu zaradu

To u praksi znači: radnik dobija ukupno najmanje 210% dnevnice.

Drugim riječima, to jeste ono što se u narodu zove “dupla dnevnica”, iako je zapravo i više od duple.

Primjer:

Ako vam je dnevnica 3.000 dinara:

  • redovna dnevnica: 3.000 din
  • uvećanje 110%: 3.300 din
  • ukupno: 6.300 dinara za jedan praznični dan

Ako radite oba dana (1. i 2. maj), iznos se praktično duplira.

Ko mora da radi i ima li zamjene

Zakon prepoznaje da u pojedinim sektorima rad ne može da stane, pa se rad tokom praznika najčešće odnosi na:

zdravstvo

  • policiju i hitne službe
  • trgovinu
  • ugostiteljstvo
  • saobraćaj

U tim slučajevima, poslodavac može da ponudi i zamjenski slobodan dan, ukoliko priroda posla to zahtijeva.

Važno:

Zamjenski slobodan dan ne isključuje pravo na uvećanu dnevnicu, već se može kombinovati u zavisnosti od organizacije rada.

Šta ako ne radite za praznik

Zaposleni koji ne rade 1. i 2. maja:

  • imaju pravo na punu naknadu zarade
  • plata se ne umanjuje

Dakle, neradni dani su plaćeni, kao da ste radili.

Zašto su praznični dani posebno važni za zaradu

Za mnoge zaposlene, posebno u trgovini i ugostiteljstvu, rad tokom praznika predstavlja priliku da:

  • značajno povećaju mjesečna primanja
  • nadoknade slabije plaćene dane
  • dobiju dodatne benefite (slobodni dani, bonusi)

U praksi, upravo zbog tog uvećanja od 110%, praznični rad često donosi jednu od najvećih dnevnica u mjesecu.

Više iz rubrike

Европска централна банка донијела одлуку о каматама

Ekonomija

Evropska centralna banka donijela odluku o kamatama

6 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Sniženja pod lupom: Nema više manipulacije akcijama

9 h

0
Гориво, бензинска пумпа

Ekonomija

Kakva je razlika između benzinskih i dizel pištolja za gorivo

10 h

0
Популарна играчка хитно повучена са тржишта

Ekonomija

Popularna igračka hitno povučena sa tržišta

11 h

0

  • Najnovije

23

24

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

23

18

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

23

18

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

23

01

Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

23

01

Vargas: Prvi put nagrada za demokratiju jednom svjetskom lideru – priznanje Dodiku za vjeru, napor i žrtvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner