Ko ima pravo na duplu dnevnicu za rad na praznik

Duple dnevnice za rad tokom Praznika rada ponovo su u fokusu, jer 1. i 2. maj 2026. padaju na petak i subotu. U nastavku teksta saznajte kako se one obračunavaju.

Duple dnevnice za rad tokom praznika garantuje Zakon o radu Srbije, ali mnogi i dalje ne znaju kako se tačno obračunavaju.

Duple dnevnice za rad tokom praznika znače značajno veća primanja za one koji tog dana moraju na posao.

Koliko iznosi dnevnica za rad na praznik

Prema važećem Zakonu o radu Srbije, zaposleni koji rade na dan državnog praznika imaju pravo na:

osnovnu dnevnicu (100%)

uvećanje od najmanje 110% na osnovnu zaradu

To u praksi znači: radnik dobija ukupno najmanje 210% dnevnice.

Drugim riječima, to jeste ono što se u narodu zove “dupla dnevnica”, iako je zapravo i više od duple.

Primjer:

Ako vam je dnevnica 3.000 dinara:

redovna dnevnica: 3.000 din

uvećanje 110%: 3.300 din

ukupno: 6.300 dinara za jedan praznični dan

Ako radite oba dana (1. i 2. maj), iznos se praktično duplira.

Ko mora da radi i ima li zamjene

Zakon prepoznaje da u pojedinim sektorima rad ne može da stane, pa se rad tokom praznika najčešće odnosi na:

zdravstvo

policiju i hitne službe

trgovinu

ugostiteljstvo

saobraćaj

U tim slučajevima, poslodavac može da ponudi i zamjenski slobodan dan, ukoliko priroda posla to zahtijeva.

Važno:

Zamjenski slobodan dan ne isključuje pravo na uvećanu dnevnicu, već se može kombinovati u zavisnosti od organizacije rada.

Šta ako ne radite za praznik

Zaposleni koji ne rade 1. i 2. maja:

imaju pravo na punu naknadu zarade

plata se ne umanjuje

Dakle, neradni dani su plaćeni, kao da ste radili.

Zašto su praznični dani posebno važni za zaradu

Za mnoge zaposlene, posebno u trgovini i ugostiteljstvu, rad tokom praznika predstavlja priliku da:

značajno povećaju mjesečna primanja

nadoknade slabije plaćene dane

dobiju dodatne benefite (slobodni dani, bonusi)

U praksi, upravo zbog tog uvećanja od 110%, praznični rad često donosi jednu od najvećih dnevnica u mjesecu.

(Mondo)