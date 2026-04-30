Kakva je razlika između benzinskih i dizel pištolja za gorivo

Na benzinskim pumpama lako je primetiti razliku – dizelske mlaznice su šire od benzinskih. Iza toga se kriju jasno definisani tehnički standardi.

Evropski propis EN 13012 određuje dimenzije pištolja za gorivo, pa su dizelske mlaznice široke oko 25 mm, dok su benzinske oko 21 mm.

Zahvaljujući tome, praktično je nemoguće ubaciti dizelski pištolj u rezervoar benzinskog automobila, jer je otvor uži.

Glavni cilj ove razlike je sprečavanje grešaka pri točenju pogrešnog goriva, što može dovesti do skupih kvarova.

Postoje i dodatni razlozi. Dizel se često koristi u vozilima sa većim rezervoarima, poput kombija i SUV modela, pa šira mlaznica omogućava brže točenje.

Takođe, dizel je gušće gorivo od benzina, pa veći prečnik obezbeđuje stabilniji i efikasniji protok tokom sipanja.

Ukratko, razlika u veličini nije samo praktična – ona štiti i vozače i vozila.