Nova pravila od 1. maja u Njemačkoj: Povišice i krizni bonus za neke

Od 1. maja u Njemačkoj na snagu stupaju brojne nove mjere koje će direktno uticati na svakodnevni život građana – od plata i cijena goriva do penzionog sistema i socijalnih beneficija.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na povećanje plata u javnom sektoru. Reforma sistema plata donosi ukidanje najnižeg platnog razreda, što znači da će pojedini službenici automatski dobiti veće osnovne plate.

Jednokratna isplata

Osim toga, više od 2,5 miliona zaposlenih u javnim službama savezne države i opština dobiće povećanje od 2,8 odsto, dok će pripravnici i studenti imati dodatnih 75 evra mjesečno.

Predviđena je i jednokratna isplata od 138 evra za određene kategorije zaposlenih.

Građane će obradovati i najavljeno smanjenje poreza na energente, koje bi trebalo dovesti do pojeftinjenja goriva za oko 17 centi po litri benzina i dizela u naredna dva mjeseca.

Ova mjera dolazi kao odgovor na rast cijena energenata uzrokovan globalnim krizama, uključujući sukobe na Bliskom istoku.

Krizni bonus

Uz to, poslodavcima je omogućeno da zaposlenima isplate neoporezivi 'krizni bonus' u iznosu do 1.000 evra, iako ova isplata nije obavezna već zavisi od odluke kompanija.

Promjene se odnose i na penzioni sistem. Tako, građani rođeni između aprila i maja 1963. godine mogu u prijevremenu penziju uz određena umanjenja, dok oni s dužim radnim stažom mogu ostvariti pravo na penziju bez odbitaka.

Takođe, osobe rođene početkom 1960. godine sada ispunjavaju uslove za redovnu starosnu penziju.

Od sredine maja uvode se i nove pogodnosti za najmlađe – proširuje se program preventivnih pregleda za novorođenčad, uključujući rano otkrivanje nedostatka vitamina B12 i određenih metaboličkih poremećaja.