Rastu cijene nafte

Fjučersi nafte marke "brent" za jul porasli su za 1,04 dolara, na 111,44 dolara po barelu, dok su fjučersi nafte marke "vest Teksas" porasli za 41 cent, na 105,48 dolara po barelu, kao posljedica iranske blokade Ormuskog moreuza, i američke blokade iranskih luka za izvoz sirove nafte.

Cijene nafte rastu od kraja februara kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael napale Iran, što je dovelo do zatvaranja Ormuskog moreuza i prekida isporuka oko jedne petine svjetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, prenosi Rojters.

Cijene nafte marke "brent" porasle su za 50 odsto samo u martu.