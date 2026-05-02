Cvijanovićeva čestitala novinarima Međunarodni dan slobode medija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je novinarima i svim zaposlenima u medijima u Republici Srpskoj i BiH Međunarodni dan slobode medija, 3. maj, uz želju za što bolji materijalni status i ukupni položaj ove važne profesije.

Cvijanovićeva je naglasila da mediji, kao nezaobilazan korektiv svakog otvorenog društva, imaju izuzetno važnu ulogu blagovremenom, tačnom i objektivnom informisanju javnosti, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Ona je napomenula da sloboda medija nosi i odgovornost – da informacije budu istinite, nepristrasne i utemeljene na najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

"Novinarima, urednicima i medijskim radnicima čestitam Međunarodni dan slobode medija, uz uvjerenje da ćemo zajednički nastaviti da gradimo ambijent u kojem se poštuju sloboda izražavanja, profesionalni integritet i dostojanstvo novinarske profesije", navela je Cvijanovićeva.

Dan slobode medija u svijetu se obilježava 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija.