Cvijanović: Potrebno je uraditi sve kako bi se izborni proces doveo u okvire regularnosti

Autor:

ATV
30.04.2026 20:27

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Političke partije su optužene da su prevaranti nakon čega su izašli na izvore i povećali rezultat u odnosu na onaj koji se osporavao, rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

"Naravno da treba uraditi sve da se izborni proces koliko je god moguće dovede do u okvire neke regularnosti, mislim da je stvarno u redu da se svaki segment tog izbornog procesa od toga kako se identifikuju glasači do toga kako je organizovan jednodnevni život tokom dana izbora i onaj život prije toga kada treba da pripremite te strukture. Nije normalno da vi za ove vanredne izbore koji su bili nepotrebni sasvim izbori imate situaciju da vam neko ponavlja uz veliku priču da su se desile prevare", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Novac je potrošen, građani maltretirani i potcijenjeni, a političke partije optužene da su prevaranti nakon čega su izašli na izbore i povećali rezultat u odnosu na onaj koji se osporavao, pojašnjava Cvijanović i dodaje da se ponavljanje izbora mora vršiti sa mnogo više obrazloženja i transparentnosti.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zakonskim rješenjima o povećanju plate prevazići globalne izazove

"Vi imate države u kojima se skeniraju glasački listići ali se onda suoči jedno sa drugim i onda se onaj fizički podatak koji postoji relevantan da presudi da li nešto jeste ili nije. Ne može neko tamo da barata vašim brojevima i namješta izborna rezultate", rekla je Cvijanović.

U koliko su manipulacije moguće potrebno je pronaći nešto što će anulirati manipulaciju tako što će biti kredibilniji podatak, pojašnjava Cvijanović.

"Ja sam za tehnologije, jesam naravno ali sam i za zaštitu volje birača, što znači gdje god da postoji sumnja, da postoji način zakonom propisan i defisan da se ona otkloni i da se utvrdi ono što je stvarno činjenično stanje", kaže srpski član Predsjedništva BiH.

Građani zaslužuju znati da li je moguće doći do manipulacija, a svi oni koji su stručni treba u to i da se uključe i da daju svoj doprinos kako se manipulacije na bi dešavale, pojašnjava Cvijanović.

