Stiže retrogradni Merkur: Od 29. juna 3 znaka dobijaju poruku iz prošlosti

Ako vam je do sada sve išlo svojim tokom, ljudi su dolazili u vaše živote, planovi se ostvarivali, razgovori tekli lako, a odluke ste donosili bez mnogo premišljanja - stižu oni dani u godini kada vam se čini da se vrijeme vraća unazad.

Telefon će zazvoni baš onda kada ste nekoga pokušali da zaboravite. Stara fotografija će iskoči na ekranu telefona. Neko koga niste čuli godinama poslaće poruku. Život će vas iznenada vrati na mjesto za koje ste bili sigurni da ste ga zauvijek napustili.

To možete da zahvalite energiji koju donosi retrogradni Merkur koji počinje 29. juna i traje do 23. jula. Astrolozi širom svjeta upozoravaju da će ovo biti jedan od emotivno najintenzivnijih retrogradnih perioda ove godine, jer se Merkur kreće kroz znak Raka - znak koji vlada sjećanjima, porodicom, emocijama i svim onim pričama koje nikada nismo do kraja završili.

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Zbog toga mnogi vjeruju da nas tokom narednih nedjelja ne očekuju samo kašnjenja, nesporazumi i tehnički problemi po kojima je retrogradni Merkur poznat. Ovog puta fokus će biti na srcu. Na ljudima koje smo voljeli. Na razgovorima koje nikada nismo završili. Na pitanjima na koja nismo dobili odgovore. I upravo zato mnogi astrolozi ovaj period nazivaju "sezonom povratka prošlosti".

Zašto je retrogradni Merkur toliko ozloglašen?

Iako se o njemu govori gotovo svakog puta kada se nešto pokvari, izgubi ili zakomplikuje, retrogradni Merkur nije nužno negativan. Njegova osnovna svrha nije da nam napravi haos, već da nas uspori i natera da pogledamo ono što smo preskočili.

Merkur vlada komunikacijom, informacijama, ugovorima, putovanjima, tehnologijom i svakodnevnim odlukama. Kada se njegova energija okrene unazad, često se vraćaju stare teme, nerešeni odnosi i situacije koje su ostale bez epiloga.

Upravo zato se tokom ovog perioda češće javljaju bivši partneri, obnavljaju stari kontakti i otvaraju razgovori za koje smo mislili da su zauvek završeni. Međutim, kada se retrogradnost dešava u znaku Raka, tada sve dobija mnogo ličniju i emotivniju dimenziju. Nije riječ samo o komunikaciji - riječ je o osećanjima koja smo potisnuli.

Tri znaka mogla bi da dobiju poziv iz prošlosti

Rak

Za Rakove će ovaj period biti gotovo nemoguće ignorisati.

Merkur prolazi upravo kroz njihov znak i osvetljava sve ono što se posljednjih mjeseci skupljalo ispod površine. Mnogi Rakovi će imati utisak da ih život vraća na mjesto sa kog su pokušali da krenu dalje. Neko koga nisu preboljeli mogao bi da se pojavi niotkuda. Možda kroz poruku, možda kroz poziv, možda kroz sasvim slučajan susret koji će probuditi uspomene za koje su mislili da su odavno izbledjele.

Najveći izazov za Rakove neće biti sam povratak te osobe, već emocije koje će se iznenada aktivirati. Jer nije isto sjetiti se nekoga i ponovo ga vidjeti. Nije isto pričati o prošlosti i iznenada se suočiti sa njom.

Astrolozi savjetuju Rakovima da ne donose nagle odluke pod uticajem nostalgije. Ponekad se ljudi vraćaju kako bismo dobili odgovore, a ne kako bismo nastavili priču tamo gdje je stala.

Škorpija

Škorpije očekuje period intenzivnih karmičkih lekcija.

Za njih se otvara prostor za razgovore koji su dugo čekali svoj trenutak. Neko iz prošlosti mogao bi da se vrati sa željom da objasni svoje postupke ili da konačno izgovori ono što je ostalo prećutano.

Mnoge Škorpije će se tokom ovog tranzita suočiti sa pitanjem da li su zaista oprostile ono za šta su tvrdile da su prešle preko toga. Jer život ponekad proverava naše lekcije tako što nam vrati upravo onu osobu za koju mislimo da nas više ne dotiče.

Posebno zanimljiv period biće prve dvije nedjelje jula, kada bi neki susret mogao da promijeni perspektivu koju su godinama gradile o jednom odnosu.

Ribe

Ribe bi mogle da dožive najveće iznenađenje.

Dok će drugi možda naslutiti da se nešto sprema, Ribe bi mogle biti potpuno zatečene porukom ili pozivom koji dolazi niotkuda. Neko koga su smatrale zatvorenim poglavljem mogao bi da se vrati baš onda kada budu najmanje očekivale.

Ali upravo tu leži zamka.

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Ribe često umiju da idealizuju prošlost i da pamte ono najljepše, zaboravljajući razloge zbog kojih je nešto završeno. Zbog toga astrolozi upozoravaju da bi tokom ovog perioda trebalo da slušaju intuiciju, ali i razum.

Nije svako vraćanje znak da treba nastaviti dalje zajedno. Ponekad je to samo prilika da konačno stavite tačku.

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Jarac

Dok će drugi razmišljati o prošlosti, Jarčevi će biti okrenuti budućnosti.

Za njih retrogradni Merkur ne donosi toliko povratke koliko konačno suočavanje sa odlukom koju već dugo odlažu. Moguće je da je riječ o poslu, promeni životnog pravca, ozbiljnoj vezi ili finansijskom pitanju koje mjesecima stoji bez odgovora.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da će upravo tokom retrogradnog Merkura okolnosti početi da ih guraju ka rešenju. Više neće biti prostora za odlaganje i čekanje "pravog trenutka".

Mnogi Jarčevi će krajem jula shvatiti da su upravo tokom ovog perioda napravili potez koji će obeležiti ostatak godine.

Nije vrijeme za paniku, već za mudrost

Iako retrogradni Merkur često prati reputacija astrološkog negativca, njegova prava svrha nije da nas kazni.

On nas usporava.

Tjera nas da zastanemo

Da proverimo šta smo propustili.

Da završimo ono što smo ostavili nedorečeno.

Da pogledamo u prošlost kako bismo mogli sigurnije da krenemo napred.

Zato, ukoliko vas tokom narednih nedjelja kontaktira osoba za koju ste bili sigurni da je zauvek otišla, nemojte odmah pomisliti da je to sudbina. Ali nemojte ni odbaciti mogućnost da je život odlučio da vam pruži još jednu priliku za razgovor koji je ostao nedovršen.

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Dodatni savjet za period retrogradnog Merkura

Astrolozi preporučuju da od 29. juna do 23. jula ne donosite impulsivne odluke, posebno kada su u pitanju ljubav, posao i finansije. Ako dobijete neočekivanu ponudu ili poruku iz prošlosti, dajte sebi makar nekoliko dana za razmišljanje.

Vodite računa o dokumentima, rezervacijama, važnim mejlovima i dogovorima. Sve proveravajte dva puta.

Ali najvažnije od svega - slušajte sebe.

Jer retrogradni Merkur često ne vraća ljude zato da bi ostali u našem životu, već zato da bi nas podsetio koliko smo porasli od trenutka kada su iz njega otišli.

(telegraf)