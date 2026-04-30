Cvijanović: Obračuni sa Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu

Gdje god za čačkate naiđete na tešku zloupotrebu i političku motivaciju obračuna sa nekim kroz institucije stavljajući tu instituciju u položaj podređenosti, rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

"Gdje god danas da čačkate naiđete na tešku zloupotrebu i naiđete na političku motivaciju obračuna sa nekim kroz institucije stavljajući tu instituciju u položaj podređenosti da bi biste vi izvršili neki obračun sa nekim na nekom političkom terenu. Ovo nije stvar kad vi izdvojite jednu ličnost koja ima svoje ime i prezime i bavi se određenim poslom, ovo što se dešava ovdje je nešto što donosi pravnu nesigurnost svakom građaninu koji ovdje živi. Je l' mislite da je bolje onom koji živi u Federaciji? Nimalo mu nije bolje, nema ni on pravnu sigurnost", rekla je za ATV Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

Obračuni sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu, jer Dodik zna šta su mehanizmi i kako treba štiti Republiku Srpsku i šta je potrebno da se pokaže šta je pravo na ustavni život, rekla je Cvijanović.

"Kada krene reklamiranje,idu po svim medijima koji pričaju nešto protiv Republike Srpske oni kažu ne, mi imamo protiv Milorada Dodika, protiv SNSD-a. Ne vi idete protiv Republike Srpske jer vam se ne da da uradite sa njom ono što se naumili da uradite, a to je da je razvlastite potpuno. Onda odete i reklamirate se po tim medijima koji uporno žele da umanje poziciju Republike Srpske pa i da je oblate", rekla je Cvijanović.

Obaveza onih kojima je narod u Republici Srpskoj dao povjerenje je da se bore do kraja za ono što je pozicija Republike Srpske, zaključuje Cvijanović.