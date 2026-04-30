Cvijanović: Obračuni sa Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu

30.04.2026 20:57

Српски члан Предсједништва
Gdje god za čačkate naiđete na tešku zloupotrebu i političku motivaciju obračuna sa nekim kroz institucije stavljajući tu instituciju u položaj podređenosti, rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

"Gdje god danas da čačkate naiđete na tešku zloupotrebu i naiđete na političku motivaciju obračuna sa nekim kroz institucije stavljajući tu instituciju u položaj podređenosti da bi biste vi izvršili neki obračun sa nekim na nekom političkom terenu. Ovo nije stvar kad vi izdvojite jednu ličnost koja ima svoje ime i prezime i bavi se određenim poslom, ovo što se dešava ovdje je nešto što donosi pravnu nesigurnost svakom građaninu koji ovdje živi. Je l' mislite da je bolje onom koji živi u Federaciji? Nimalo mu nije bolje, nema ni on pravnu sigurnost", rekla je za ATV Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

Obračuni sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu, jer Dodik zna šta su mehanizmi i kako treba štiti Republiku Srpsku i šta je potrebno da se pokaže šta je pravo na ustavni život, rekla je Cvijanović.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Potrebno je uraditi sve kako bi se izborni proces doveo u okvire regularnosti

"Kada krene reklamiranje,idu po svim medijima koji pričaju nešto protiv Republike Srpske oni kažu ne, mi imamo protiv Milorada Dodika, protiv SNSD-a. Ne vi idete protiv Republike Srpske jer vam se ne da da uradite sa njom ono što se naumili da uradite, a to je da je razvlastite potpuno. Onda odete i reklamirate se po tim medijima koji uporno žele da umanje poziciju Republike Srpske pa i da je oblate", rekla je Cvijanović.

Obaveza onih kojima je narod u Republici Srpskoj dao povjerenje je da se bore do kraja za ono što je pozicija Republike Srpske, zaključuje Cvijanović.

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Željka Cvijanović

Predsjedništvo BiH

Srpski član predsjedništva BiH

