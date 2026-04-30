Rod Blagojević se oglasio o Dodikovoj posjeti SAD

30.04.2026 19:22

Род Благојевић се огласио о Додиковој посјети САД
Foto: X / Milorad Dodik

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević poželio je dobrodošlicu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku u Čikagu i čestitao mu na nagradi za liderstvo i borbu za demokratiju.

"Dobro došao nazad, predsjedniče Dodik. Hvala Vam na podršci predsjedniku SAD Donaldu Trampu i čestitke na dobijanju prestižne nagrade za liderstvo i borbu za demokratiju", objavio je Blagojević na "Iksu".

Dodiku će danas biti uručena nagrada za liderstvo i zalaganje za demokratiju na Univerzitetu "Džadson" u SAD tokom Foruma svjetskih lidera 2026. godine "Zalaganje za demokratiju".

Više iz rubrike

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

SDS sporazum: Od jedinstva do haosa

1 h

8
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Nagrada Dodiku u Americi, nagrada je i Srpskoj

2 h

7
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica ima prijedlog za SDS

3 h

4
Додик на видиковцу зграде Џон Хенкок у Чикагу

Republika Srpska

Dodik na mjestu gdje je Tesla ostavio trag koji traje do danas

3 h

2

  • Najnovije

20

57

Cvijanović: Obračuni sa Miloradom Dodikom traju od kada je zakoračio u političku arenu

20

49

Amidžić poručio opoziciji: Pitajte Šmita, ako smijete

20

44

Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

20

37

Otac se odrekao male Natalije, mama se bori za parče hljeba, a ona ima samo jednu želju

20

29

FK Borac objavio kompletan finansijski izvještaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

