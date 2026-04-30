Rod Blagojević se oglasio o Dodikovoj posjeti SAD

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević poželio je dobrodošlicu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku u Čikagu i čestitao mu na nagradi za liderstvo i borbu za demokratiju.
"Dobro došao nazad, predsjedniče Dodik. Hvala Vam na podršci predsjedniku SAD Donaldu Trampu i čestitke na dobijanju prestižne nagrade za liderstvo i borbu za demokratiju", objavio je Blagojević na "Iksu".
Dodiku će danas biti uručena nagrada za liderstvo i zalaganje za demokratiju na Univerzitetu "Džadson" u SAD tokom Foruma svjetskih lidera 2026. godine "Zalaganje za demokratiju".
Welcome back President Dodik. Thank you for supporting President Trump & congratulations on receiving the prestigious World Leaders Forum award for Standing Up For Democracy.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) April 30, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional… https://t.co/UzObxtPOKp
