Rod Blagojević se oglasio o Dodikovoj posjeti SAD

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević poželio je dobrodošlicu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku u Čikagu i čestitao mu na nagradi za liderstvo i borbu za demokratiju.

"Dobro došao nazad, predsjedniče Dodik. Hvala Vam na podršci predsjedniku SAD Donaldu Trampu i čestitke na dobijanju prestižne nagrade za liderstvo i borbu za demokratiju", objavio je Blagojević na "Iksu".

Dodiku će danas biti uručena nagrada za liderstvo i zalaganje za demokratiju na Univerzitetu "Džadson" u SAD tokom Foruma svjetskih lidera 2026. godine "Zalaganje za demokratiju".