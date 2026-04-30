Memorandum o zajedničkim mjerama doprinijeće unapređenju prava radnika

Poboljšanje položaja radnika u Republici Srpskoj – cilj je Memoranduma o zajedničkim mjerama koji su potpisali predstavnici Vlade i sindikata. Najavljeno je rješavanje ključnog pitanja koje se odnosi na povećanja plata. Otvorena su i druga, neophodna za dostojanstven položaj radnika u Srpskoj.

“Veoma je važno da smo otvorili niz nekih drugih pitanja kroz ovaj Memorandum – uređenja rada nedjeljom, troškova prevoza, drugih naknada koji radnici imaju propisani kao obavezu Zakonom o radu, a ne mogu ih ostvarivati. Mi želimo da to uredimo na kvalitetan način”, rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

“Bilo je priče sa poslodavcima oko 13. plate. Razgovarali smo oko neoporezivog regresa. Bilo je i priče oko povećanja plate, bilo je priče oko svega onoga što Savez sindikata predstavlja na najbolji mogući način I pokušava da reartikuliše kroz Vladu Republike Srpske”, rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Potpisivanjem Memoranduma unapređuju se i prava radnika u upravi Srpske. Predviđeno je formiranje implementacionog odbora Vlade Srpske i Sindikata uprave koji će pratiti njegovu realizaciju.

"Sam Memorandum obuhvata niz mjera koja se tiču povećanja plata, zaključivanja kolektivnih ugovara koji su nedostajali javnoj upravi, dopunama i izmjenama Zakona o radu, u platama o dječijoj zaštiti itd", rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave.

“Bolji položaj radnika u upravi je naš cilj i da kroz ovaj implementacioni odbor imati sastanke i rješavati jedan po jedan segment”, rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Memorandum predviđa i intenziviranje dijaloga o novom zakonu o radu, kao i jači inspekcijski nadzor. Odgovor na pitanje hoće li Memorandum donijeti konkretne promjene, radnici očekuju u narednom periodu.