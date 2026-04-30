Cvijanović: Šmit dobio naređenje, ne smije više da djeluje u BiH

Kristijan Šmit više ne djeluje u BiH jer je dobio naređenje da to ne smije, poručila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Ona je dodala da mi treba da uđemo u fazu šta uopšte uraditi sa OHR, a ne personalno sa Šmitom, naglašavajući da je BiH već nanesena šteta.

Cvijanovićeva je rekla da u BiH mora postojati volja da se prvo identifikuje šteta koju je nanio OHR i Šmit, pa tek onda volja da se stanje popravi, naglasivši da u Republici Srpskoj postoji volja da se stvari popravljaju.

Ona je navela da je od međunarodne supervizije benignog karaktera u BiH napravljeno čudovište koje se obračunava sa demokratijom i voljom naroda.

OHR, prema njenim riječima, zloupotrebljava pravosuđe u BiH, institucionalni sistem i novac poreskih obveznika.

"Treba Šmita pitati kome je uplaćen novac za `Vijadukt`. Vlada Republike Srpske je zaustavila tu priču. Morao je neko reći da su računi u redu. Ne sjećam se da je ministar finansija, koji je iz Republike Srpske, rekao da su u redu. Ko je potpisao umjesto njega? Ko je omogućio da se potpiše? Ko je naredio da se te pare prebace? Pa, Kristijan Šmit", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da uopšte nije bitno hoće li Šmit, personalno, otići iz BiH, nego da je bitno kako oporaviti ono što je pretrpjelo tešku zloupotrebu od međunarodne supervizije.

"Može se nered počistiti kada svi u BiH budu u saglasnosti da se taj nered počisti. Da bi se nered počistio, on prvo mora biti identifikovan. Mora da se vide sve nakaradne stvari u okviru pravnog i, političkog i ustavnog sistema", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu, Cvijanovićeva je istakla da BiH nikada ne može da postane centralizovana država.

"Dejton je decentralizacija, da možete da imate zajedničke funkcije važna je konstitutivnost naroda", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je EU propustila nekoliko dobrih prilika kada je riječ o BiH.

Cvijanovićeva je iskazala uvjerenje da će se i EU morati mijenjati i naći način da uključi i druge države koje su sada samo pretendenti na članstvo.

"Čudom su se čudili sada kada je realizovan projekta oko Južne interkonekcije. Kako to da ide tako brzo. Biće tu još interkonekcija i sjevernih i istočnih. Treba pričati građanima da razumiju, iako se realizuje u Federaciji BiH, zašto je važno i za nas. Otvara mogućnosti za neke druge stvari ranije planirane i za neke nove", zaključila je Cvijanovićeva.