Amidžić poručio opoziciji: Pitajte Šmita, ako smijete

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara pozvao je opoziciju iz Republike Srpske da pita Kristijana Šmita zašto je nametnuo odluku koja je građane koštala 100 miliona KM.

On je podsjetio da je opozicija ćutala kada je upozoravao u vezi sa plaćanjem višemilionskog iznosa slovenačkoj firmi “Vijadukt” nakon izgubljenog arbitražnog spora, a da danas, kada je sve završeno, glumi zabrinutost.

“Pitajte i (zamjenika ministra finansija i trezora) Muhameda Hasanovića na osnovu čega je isplata realizovana i ko je stvarni primalac sredstava. Naravno, ako smijete”, napisao je Amidžić na svom profilu na mreži “Iks”.

Amidžić je reagovao na izjavu poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mire Pekić da je firmi “Vijadukt” bez provjere isplaćeno 100 miliona KM.