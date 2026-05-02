Srpska posvećena Dejtonu, ustavni poredak urušava OHR

02.05.2026 08:48

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Republika Srpska je posvećena Dejtonskom sporazumu, očuvanju mira i stabilnosti u BiH i rješavanju problema kroz unutrašnji dijalog, ali da ustavni poredak urušava OHR, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN.

Srpska poziva članice Savjeta bezbjednosti UN da dosljedno podrže sprovođenje Dejtonskog sporazuma, pravo BiH da demokratski i samostalno upravlja sobom, kao i njen federalni ustavni poredak.

U Izvještaju se ukazuje da Kancelarija visokog predstavnika - OHR već dugi niz godina urušava dejtonski ustavni poredak, nezakonito upravljajući BiH posredstvom nametnutih odluka i centralizujući BiH kroz očigledno kršenje njene federalne strukture.

Naglašava se da njemački birokrata Kristijan Šmit, koji se neosnovano predstavlja kao aktuelni visoki predstavnik, posebno destruktivno utiče na stabilnost i demokratski poredak BiH.

Dodaje se da je, uprkos Šmitovoj nepromišljenosti, nezakonitom i autokratskom upravljanju posredstvom nametnutih odluka, Republika Srpska preduzela važne korake radi smanjenja političkih tenzija izazvanih njegovim neprimjerenim odlukama.

"Uprkos tome, pripadnici bošnjačkog političkog establišmenta, koji nikada nisu prihvatili postojanje Republike Srpske kao autonomnog entiteta, nastavljaju da djeluju u pravcu podrivanja vlasti u Republici Srpskoj, podrivajući prava zagarantovana Dejtonskim sporazumom", ističe se u Izvještaju.

Ipak, Republika Srpska se nada da će njeni partneri u BiH u dobroj vjeri pristupiti dijalogu o dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma.

"Tvrdnja da Republika Srpska ugrožava Dejtonski sporazum predstavlja potpuno iskrivljavanje stvarnosti. Upravo su bošnjačke političke stranke - zajedno sa svojim saveznicima u OHR-u i u pojedinim stranim prijestonicama učinile sve što je u njihovoj moći da podriju Dejtonski sporazum", navedeno je.

Dodaje se da najviši izabrani zvaničnici Republike Srpske dosljedno potvrđuju privrženost Dejtonskom sporazumu, koju su nedavno još jednom nedvosmisleno istakli.

"Na primjer, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nedavno je, u razgovoru sa otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom, naglasio da je Republika Srpska posvećena poštovanju slova Dejtonskog sporazuma. Slično tome, na sastanku sa ambasadorom Njemačke Alfredom Granasom u martu ove godine, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ponovio je apsolutnu posvećenost Republike Srpske odredbama Dejtonskog sporazuma", navodi se u Izvještaju.

Ističe se da privrženost Republike Srpske Dejtonskom sporazumu znači i posvećenost suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH.

"Iako se u Republici Srpskoj povremeno može čuti oštrija retorika, koja odražava nezadovoljstvo brojnim i dugogodišnjim teškim kršenjima Dejtonskog sporazuma, Republika Srpska nema plan za otcjepljenje od BiH. Iznad svega, Republika Srpska je nepokolebljivo posvećena miru", poručuje se u Izvještaju.

Republika Srpska i njeno rukovodstvo bezrezervno isključuju svaku upotrebu nasilja i zalažu se za rješavanje političkih problema u BiH isključivo mirnim putem.

"Sve što Republika Srpska zahtijeva jeste da se Dejtonski sporazum, uključujući i Ustav BiH, dosljedno sprovodi. Uostalom, riječ je o obavezujućem međunarodnom ugovoru, i krajnje je vrijeme da se tako i tretira", navodi se u Izvještaju.

Napominje se da stanovništvo BiH čine uglavnom tri konstitutivna naroda sa bolnom istorijom sukoba - Bošnjaci /većinom muslimani/, Srbi /većinom pravoslavni hrišćani/ i Hrvati /većinom rimokatolici/.

U Izvještaju se naglašava da je Dejtonski sporazum predstavljao održivi kompromis kojim je uspostavljen ustavni poredak koji omogućava da tri prethodno zaraćena naroda u BiH žive zajedno u miru i sa uvjerenjem da neće pasti pod dominaciju jednog ili više drugih naroda.

"Ustav BiH, koji predstavlja srž Dejtonskog sporazuma, to je omogućio tako što je gotovo sve nadležnosti dao entitetima koji čine BiH i uspostavio mehanizme zaštite vitalnih interesa svakog naroda. Poštovanje ove federalne ustavne strukture i zaštitnih mehanizama od suštinskog je značaja za stabilnost BiH", navedeno je u ovom dokumentu.

Kao i u drugim multinacionalnim državama u Evropi, kao što su Švajcarska ili Belgija, dejtonska rješenja koja uvažavaju različite narode predstavljaju snagu, a ne slabost i jedini su način da se održi trajni mir u zemlji sa takvom istorijom.

