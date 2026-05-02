Policajci iz Tuzle pod istragom nakon snimka u kojem jedan od njih udara maloljetnika

02.05.2026 15:40

Полицајци из Тузле под истрагом након снимка у којем један од њих удара малољетника
Policijski službenici Policijske stanice Zapad u Tuzli našli su se pod internom istragom nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako jedan od njih udara maloljetnika tokom intervencije u jednom tuzlanskom naselju.

Prema informacijama koje je za Kliks potvrdila portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić, incident se dogodio 1. maja oko 17 sati, kada su policijski službenici zaustavili maloljetnika rođenog 2010. godine zbog saobraćajnog prekršaja.

Iz kantonalne policije dalje je navedeno da je dječak upravljao biciklom te da je tokom kontrole evidentiran i prekršaj iz oblasti javnog reda i mira.

"Policijski službenici PS Zapad/PU Tuzla su 1. maja 2026. godine oko 17 sati, u jednom naselju u Tuzli, zbog činjenja prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, zaustavili i kontrolisali maloljetnika (2010) koji je upravljao biciklom, a isti je tom prilikom počinio i prekršaj po Zakonu o javnom redu i miru TK", precizirala je Sprečić, dodavši da će policijski službenici Policijske stanice Zapad preduzeti dalje mjere i radnje u vezi s evidentiranim prekršajima.

Međutim, nakon što je videosnimak intervencije izazvao burne reakcije javnosti, slučaj je upućen i Jedinici za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a TK.

"O svemu je upoznata Jedinica za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a TK, čiji istražitelji će u skladu s internim procedurama izvršiti provjere u vezi sa postupanjem policijskih službenika u konkretnom slučaju, sve u cilju utvrđivanja disciplinske odgovornosti", navela je Sprečić.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se trenutak kada policijski službenik fizički udara maloljetnika tokom postupanja, što je izazvalo brojne reakcije građana i pitanja o upotrebi prekomjerne sile prema maloljetnim osobama.

Za sada nije poznato da li će protiv policijskog službenika biti pokrenut disciplinski ili eventualno drugi postupak, a više informacija očekuje se nakon okončanja interne provjere.

