Gori objekat nikada dovršene kasarne u Avtovcu kod Gacka

„U krugu bivše kasarne Avtovac došlo je do požara u jednom od objekata u kojem su mještani ostavljali sijeno”, rekli su za ATV iz TVJ Gacko.
Vatrogasno spasilačka jedinica Gacko je odmah po zaprimanju dojave izašla na lice mjesta i aktivno učestvuje u gašenju požara.
Velika je materijalna šteta, požar je pod kontrolom i za sada ne prijeti okolnim objektima.
