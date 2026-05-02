Gori objekat nikada dovršene kasarne u Avtovcu kod Gacka

„U krugu bivše kasarne Avtovac došlo je do požara u jednom od objekata u kojem su mještani ostavljali sijeno”, rekli su za ATV iz TVJ Gacko.

Vatrogasno spasilačka jedinica Gacko je odmah po zaprimanju dojave izašla na lice mjesta i aktivno učestvuje u gašenju požara.

Velika je materijalna šteta, požar je pod kontrolom i za sada ne prijeti okolnim objektima.