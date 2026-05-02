Savjet bezbjednosti UN-a zakazao novu raspravu o situaciji u BiH

Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o BiH biće održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a.

Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama, jedinstvu i stabilnosti BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju dejtonski kompromis.

Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje, u skladu sa Ustavom BiH.

Sjednica Savjeta bezbjednosti zakazana je za 10.00 časova po istočnoameričkom vremenu, odnosno 16.00 časova po istočnoevropskom.