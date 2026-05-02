Poznat identitet mladića koji je poginuo u teškoj nesreći kod Gradiške

Danijel Lipovac (26) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Turjaku kod Gradiške, potvrđeno je za ATV.

Do nesreće je došlo kada je automobil sletio sa puta, a tom prilikom su povrijeđene još četiri osobe.

Kako je rečeno iz OJT Banjaluka povrijeđeni su M.T. (32), A.R. (28), D.Š. (38) i I.S. (30). Tri osobe su zadržane na bolničkom liječenju, dok je jedna nakon pregleda puštena kući.

"Dežurni tužilac naložio je da se saslušaju svjedoci nezgode i naloženo je izuzimanje krvi od vozača", rečeno je u OJT Banjaluka.

Uviđaj su obavili policijski službenici PU Gradiška, a na licu mjesta bio je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.