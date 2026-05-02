Logo
Large banner

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

Autor:

ATV
02.05.2026 20:29

Komentari:

0
У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“
Foto: ATV

U Prijedoru je održana tribina „Anatomija zla“ na kojoj je hrvatski reditelj Lordan Zafranović predstavio svoje novo filmsko ostvarenje „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“ u kojem je opisano stradanje u logoru Jasenovac kroz postavljeno pitanje o ljudskom zlu koje se poistovjećuje sa današnjicom.

Cilj filma nije prepričavanje prošlosti nego put do istine koja ne dijeli, nego oslobađa.

Radnja filma nije samo istorijska retrospektiva, već opomena o potencijalnom zlu u savremenom društvu. Decenijsko istraživanje o Jasenovcu pretvorio je u film koji vidi kao svoj najbolji alat protiv mržnje i revizionizma. Sniman u Vojvodini, okupio je regionalnu ekipu i 180 glumaca, dok su tri glavne uloge povjerene glumcima iz Hrvatske.

"Temelj je bio Jasenovac i sva ostala dokumentacija koja mi je bila na raspolaganju je ugrađena u temelj ovog filma, a ostalo je bila moja inspiracija tim užasnim stvarima koje su se tamo dešavale i mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima", kaže Zafranović.

Za Lordana Zafranovića Prijedor nije samo usputna stanica za prikazivanje filma. Upravo na ovim prostorima, gd je je narod kroz istoriju najviše stradao, reditelj ističe veliku želju za premijeru filmskog ostvarenja čija se radnja temelji na dokumentaciji o Jasenovcu.

"Dugogodišnji prijatelj Lordana Zafranovića, naše druženje traje 40 godina od „Pada Italije“ kad sam ja bio kao student ušao sam na njegovo snimanje i to druženje traje do današnjih dana", kaže Slobodan Ivetić, reditelj.

"Mogu takođe da kažem da Gradska uprava pregovara sa gospodinom Zafranovićem da izvršimo promociju njegovog najnovijeg filma koji se zove „Djeca Kozare“. Film još uvijek nije u zvaničnoj projekciji ali postoji velika mogućnost da će film biti prvi put premijerno pušten u Prijedoru kada to dozvole okolnosti", rekao je Branko Mudrinić, šef kabineta gradonačelnika Prijedora.

Nakon snimanja u Vojvodini i montaže u Beogradu, ovaj film čeka svoj susret sa publikom kao krunu Zafranovićevog rada. Ukoliko se pregovori sa Gradskom upravom realizuju, Prijedor će prvi svjedočiti ovoj filmskoj anatomiji zla, koja za cilj ima ne samo suočavanje sa prošlošću već i stvaranje temelja za normalnu koegzistenciju na ovim prostorima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lordan Zafranović

Prijedor

Zlatni rez 42 – Djeca Kozare

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Обезбиједити законску заштиту и боље плате за новинаре

Društvo

Obezbijediti zakonsku zaštitu i bolje plate za novinare

57 min

0
"Никада не смијемо заборавити на борце који су свој живот дали за Републику Српску"

Društvo

"Nikada ne smijemo zaboraviti na borce koji su svoj život dali za Republiku Srpsku"

1 h

0
Додик у посјети Милвокију: Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био

Društvo

Dodik u posjeti Milvokiju: Srpska je uvijek uz svoj narod, ma gdje on bio

2 h

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Društvo

"Jednom u 10 godina se desi ovo" Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt

4 h

0

  • Najnovije

21

00

Haos u Ukrajini: Izbila pobuna – vojnici ubili zamjenika komandanta

20

39

"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

20

29

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

20

23

Bijela kuća objavila neobičan snimak koji traje sat vremena: Tramp izgovara samo jednu riječ

20

18

Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner