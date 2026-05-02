U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

U Prijedoru je održana tribina „Anatomija zla“ na kojoj je hrvatski reditelj Lordan Zafranović predstavio svoje novo filmsko ostvarenje „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“ u kojem je opisano stradanje u logoru Jasenovac kroz postavljeno pitanje o ljudskom zlu koje se poistovjećuje sa današnjicom.

Cilj filma nije prepričavanje prošlosti nego put do istine koja ne dijeli, nego oslobađa.

Radnja filma nije samo istorijska retrospektiva, već opomena o potencijalnom zlu u savremenom društvu. Decenijsko istraživanje o Jasenovcu pretvorio je u film koji vidi kao svoj najbolji alat protiv mržnje i revizionizma. Sniman u Vojvodini, okupio je regionalnu ekipu i 180 glumaca, dok su tri glavne uloge povjerene glumcima iz Hrvatske.

"Temelj je bio Jasenovac i sva ostala dokumentacija koja mi je bila na raspolaganju je ugrađena u temelj ovog filma, a ostalo je bila moja inspiracija tim užasnim stvarima koje su se tamo dešavale i mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima", kaže Zafranović.

Za Lordana Zafranovića Prijedor nije samo usputna stanica za prikazivanje filma. Upravo na ovim prostorima, gd je je narod kroz istoriju najviše stradao, reditelj ističe veliku želju za premijeru filmskog ostvarenja čija se radnja temelji na dokumentaciji o Jasenovcu.

"Dugogodišnji prijatelj Lordana Zafranovića, naše druženje traje 40 godina od „Pada Italije“ kad sam ja bio kao student ušao sam na njegovo snimanje i to druženje traje do današnjih dana", kaže Slobodan Ivetić, reditelj.

"Mogu takođe da kažem da Gradska uprava pregovara sa gospodinom Zafranovićem da izvršimo promociju njegovog najnovijeg filma koji se zove „Djeca Kozare“. Film još uvijek nije u zvaničnoj projekciji ali postoji velika mogućnost da će film biti prvi put premijerno pušten u Prijedoru kada to dozvole okolnosti", rekao je Branko Mudrinić, šef kabineta gradonačelnika Prijedora.

Nakon snimanja u Vojvodini i montaže u Beogradu, ovaj film čeka svoj susret sa publikom kao krunu Zafranovićevog rada. Ukoliko se pregovori sa Gradskom upravom realizuju, Prijedor će prvi svjedočiti ovoj filmskoj anatomiji zla, koja za cilj ima ne samo suočavanje sa prošlošću već i stvaranje temelja za normalnu koegzistenciju na ovim prostorima.