"Nikada ne smijemo zaboraviti na borce koji su svoj život dali za Republiku Srpsku"

02.05.2026 19:43

"Никада не смијемо заборавити на борце који су свој живот дали за Републику Српску"
Nikada ne smijemo zaboraviti na borce koji su svoj život dali za Republiku Srpsku, jer bez njih ne bi bilo ni naše Republike. Garda Panteri je svoje djelovanje posvetila nacionalnom interesu, hrabrosti i borbi za jedinstvo.

"Ne smijemo dozvoliti ni jednog momenta da se opustimo i zaboravimo ljude koji su stvarali RS koji su nešto za srpski narod i srpsku teritoriju tako da je naša obaveza nas živih da poštujemo i da pamtimo sve te ljude kako bi naša djeca sutra poštovala isto tako i naša djeca živjela u slobodi i u Republici Srpskoj", kaže Ljubiša Lazić, komandant brigade

Danas su i članovi porodica još jednom odali počast, poginuloj braći, očevima stričevima, jedna od njih je i Anđela koja nikada neće zaboraviti svoga strica, čije prezime ponosno nosi, i kaže da je ponosna na njegovo junaštvo i to što je svoj život dao za RS.

-Jako sam ponosna zato što je moj stric i zato što nosim njegovu krv, da je takav junak i da je on u sebi imao toliku ljubav da je svoj život ono jedino što je imao dao i ostavio ovdje zarad slobode našeg naroda", kaže Anđela Simeunović, bratanica poginulog borca Dragana Simeunovića Sikija.

Današnje generacije svoju slobodu izboriće svojim patriotizmom, marljivošću, trudom i radom, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite, i naglasio da se nada da generacije koje dolaze nikada neće iskusiti ono što su oni.

"Pored toga što se pred ovim spomen obilježjem danas molimo Bogu za duše naše poginule braće i onih koji su bili pripadnici ove ratne jedinice, ali i za svih onih koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i koji su kroz istoriju poginuli za ideal slobode, mi ćemo se ovdje pomoliti za mir za našu djecu da buduća pokoljenja nemaju takvu sudbinu kao mi da slobodu moraju braniti puškom u ruci nego svojom marljivošću, svojom upornošću svojim patriotizmom i da na takav način uzdižu RS i ekonomski i privredno, kaže Radan Ostojić.

Garda "Panteri" prošla je sva ratišta u Republici Srpskoj - od Novog Grada do Trnova, a njen 101 pripadnik dao je život za odbranu Republike Srpske, dok je 858 ranjeno. Ova interventna jedinica odlikovana je Karađorđevom zvijezdom prvog reda i Ordenom Nemanjića.

