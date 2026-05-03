Međunarodni dan slobode medija

U svijetu se danas obilježava Dan slobode medija s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija.

Cilj obilježavanja ovog dana, koji okuplja medijske profesionalce koji potom procjenjuju stanje slobode medija i raspravljaju o mogućnostima za rješavanje brojnih izazova, jeste podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih osnovnih načela.

Svjetski dan slobode medija prvi put je obilježen 3. maja 1994. godine.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava i udruženja novinara smatraju da se situacija sa slobodom medija posljednjih godina pogoršala