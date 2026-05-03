Logo
Large banner

Danas pretežno sunčano i toplo

Autor:

ATV
03.05.2026 08:29

Komentari:

0
Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini se očekuje umjerena bura, a tokom dana slab do umjeren južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 18 do 25, a u višim pred‌jelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Foča, Rudo, Sokolac i Šipovo četiri, Čemerno i Ivan Sedlo pet, Ribnik i Han Pijesak šest, Višegrad, Mrkonjić Grad i Bileća sedam, Banjaluka, Kneževo, Novi Grad, Sarajevo i Livno osam, Doboj, Gacko i Tuzla devet, Bijeljina, Prijedor, Mrakovica i Srbac 11, Trebinje 12, te Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

Republika Srpska

Federacija BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стихер емоуџи смијех

Društvo

Vic dana: Plavuša u trgovini

18 min

0
Опет дуга чекања у колонама: Велике гужве на излазима из БиХ

Društvo

Opet duga čekanja u kolonama: Velike gužve na izlazima iz BiH

45 min

0
У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

Društvo

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

12 h

0
Обезбиједити законску заштиту и боље плате за новинаре

Društvo

Obezbijediti zakonsku zaštitu i bolje plate za novinare

12 h

0

  • Najnovije

08

35

Strajin Nedović za ATV: Istorijska pobjeda nad Crvenom zvezdom, ne snosimo krivicu za nesportske scene

08

34

U Srpskoj rođeno 12 beba; Šest dječaka i šest djevojčica

08

30

ATV jutro, 03.05.2026.

08

29

Veliki preokret Filadelfije, Boston završio učešće u plej-ofu NBA

08

29

Danas pretežno sunčano i toplo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner