Danas pretežno sunčano i toplo

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost.
Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini se očekuje umjerena bura, a tokom dana slab do umjeren južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dnevna temperatura vazduha od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Foča, Rudo, Sokolac i Šipovo četiri, Čemerno i Ivan Sedlo pet, Ribnik i Han Pijesak šest, Višegrad, Mrkonjić Grad i Bileća sedam, Banjaluka, Kneževo, Novi Grad, Sarajevo i Livno osam, Doboj, Gacko i Tuzla devet, Bijeljina, Prijedor, Mrakovica i Srbac 11, Trebinje 12, te Mostar 13 stepeni Celzijusovih.
