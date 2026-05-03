Zahvaljujući podršci Vlade, besplatna banja za 44 penzionera

Besplatna banjska rehabilitacija obezbijeđena je za 44 člana Udruženja penzionera Vlasenica, zahvaljujući podršci Vlade, rekao je Srni predsjednik Udruženja Milanko Šargić.

Šargić je naveo da je ove godine besplatno u banju ide 11 penzionera više nego lani.

Predviđeno je da u Banji Dvorovi boravi 16 penzionera, u Višegradu 15, u Tesliću devet, u Kulašima tri, a u Termama Laktaši jedan.

Šargić je napomenuo da će svi penzioneri koji su odabrani biti blagovremeno obaviješteni o tačnim terminima polaska da bi se na vrijeme pripremili za planiranu rehabilitaciju koja traje sedam dana.

On je istakao da je ovaj program rezultat uspješne saradnje sa Vladom Republike Srpske, čime se direktno pomaže najugroženijim kategorijama u očuvanju zdravlja i poboljšanju kvaliteta života.