"Sve češća ubistva žena alarm za promjenu zakona i odnosa prema žrtvama"

Sve češće nasilje nad ženama u BiH koje nerijetko završava ubistvom, čak i kada je određena zabrana prilaska, jasan je pokazatelj da se moraju mijenjati zakonske odredbe, ali i odnos policije i pravosuđa prema počiniocima femicida, izjavila je Srni pravni savjetnik Fondacije "Udružene žene" Lana Jajčević.

Jajčevićeva je upozorila da je faza razvoda i period nakon prekida veze situacija visokog rizika, pogotovo u slučajevima kada se zna da je muškarac bio nasilan.

"U našem zakonu femicid nije prepoznat, odnosno uveden kao zasebno krivično d‌jelo", navela je ona.

Ukazala je da se još ne shvataju ozbiljno prijave žena koje trpe nasilje, pa u velikom broju dosadašnjih slučajeva femicida nije rađena obavezna procjena rizika.

Ona je dodala da žrtve koje su zatražile pomoć od ove fondacije kažu da često uopšte nema pisanog traga da su prijavile nasilje.

"Kada ih uputimo da traže službene zabilješke kako bismo u njihovo ime napisali zahtjeve za izricanje hitnih mjera zaštite zabrane pristupa žrtvi nasilja, nemamo zapisnik. S druge strane, u slučajevima u kojima je već izrečena mjera zabrane prilaska, one se često krše, jer nema kontrole", rekla je Jajčevićeva.

Ona je rekla da nasilnike ohrabruje i postupanje tužilaštava jer je i dalje veliki broj naredbi o obustavi istrage pod izgovorom da nema dovoljno dokaza.

"A sudovi i dalje izriču uslovne osude ili kazne islod zakonskog minimuma. Sve zajedno doprinosi povećanju broja femicida", naglasila je Jajčevićeva.

Podsjetila je da sve žrtve nasilja mogu da zatraže pomoć pozivom besplatnih SOS brojeva, za Republiku Srpsku 1264, a za FBiH 1265.

Posljednji slučaj femicida dogodio se u petak, 1. maja, u Sarajevu kada je muškarac u naselju Dobrinja ubio bivšu suprugu, a prilikom bjekstva sa mjesta zločina odveo i njihovo petogodišnje dijete. On je kasnije uhapšen i juče je predat u nadležnostu Tužilaštva u Kantonu Sarajevo gd‌je je zadržan 24 časa.

Iz tog tužilaštva su naveli da će mu u tom zakonskom roku biti ispitan i da će biti donesena tužilačka odluka.

Prema navodima Tužilaštva, Tarik Prusac se sumnjiči da je u petak u večernjim satima došao pred stan 41-godišnje žene na Dobrinji.

Nakon što je izašla iz stana, osumnjičeni je, kako se navodi, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem i počeo je udarati. Potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je sa d‌jetetom napustio stan.

Žena je, pokušavajući spasiti dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, gd‌je je, prema sumnjama Tužilaštva, Prusac ispalio jedan hitac u njen stomak i usmrtio je na mjestu.

Iz Tužilaštva su naveli i da je osumnjičenom u trenutku izvršenja krivičnog d‌jela bila na snazi mjera zabrane približavanja.