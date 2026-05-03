Kristijano Ronaldo najavio kraj karijere

Napadač Al Nasra Kristijano Ronaldo govorio je o kraju karijere posle utakmice na kojoj je postigao svoj 970. gol.

Portugalac ima 41. godinu, a u jednom kratkom intervjuu nagovestio je da kako se njegova karijera biliži kraju.

"Kraj moje karijere se bliži, hajde da uživamo u svakoj utakmici. Nastavljam da igram ne samo za ovu generaciju, već i za prethodnu i za onu koja dolazi. Uživam u tome iz dana u dan, utakmicu za utakmicom, godinu za godinom, iako se kraj bliži. To je činjenica", rekao je Ronaldo, prenosi Alo